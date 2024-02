Sanremo 2024, la classifica parziale dopo la prima serata: Bertè prima

C’è Loredana Bertè in testa alla classifica parziale che chiude la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. La sua Pazza è stato il brano più votato dalla Giuria della sala stampa, tv e web, l’unica che finora ha potuto esprimersi. In seconda posizione Angelina Mango con La noia, in terza Annalisa con Sinceramente, in quarta Diodato con Ti muovi e in quinta Mahmood con Tuta gold. Per ora è stata svelata solo la parte alta della classifica: è una delle novità di quest’anno ( LE PAGELLE - I TESTI DELLE CANZONI - LO SPECIALE DI SKY TG24 ).

Le prossime serate

La seconda e la terza serata si esibiranno metà dei cantanti in gara: 15 il 7 febbraio e 15 il giorno dopo. Entrano in gioco il televoto e la Giuria delle radio, che esprimeranno le loro preferenze e andranno a formare la classifica generale provvisoria. Anche in queste serate saranno però annunciati solamente i cinque artisti in pole position. La quarta serata, quella delle cover e dei duetti, salgono sul palco di nuovo tutti e 30 i cantanti in gara. Per la prima volta voteranno insieme tutte e tre le Giurie: al pubblico saranno comunicati ancora una volta gli artisti nelle prime cinque posizioni nella classifica di serata, insieme al cantante che sarà dichiarato vincitore della serata cover. Solo in apertura della finale di sabato 10 sarà annunciata la classifica generale formata alla fine della quarta serata. I 30 talenti canteranno poi di nuovo le canzoni in gara e saranno votati dal pubblico a casa: sulla base della media tra le percentuali di voto ottenute nella serata attraverso il televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti, si formerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni che verrà comunicata al pubblico. I primi cinque nomi si esibiranno ancora una volta, le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione di tutte e tre le Giurie. Sapremo così chi vincerà il Festival.