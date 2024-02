Sanremo 2024, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO

10/15 ©Getty

Ghali è amatissimo per il suo stile personale e anche a questo Festival di Sanremo finirà per imporsi tra i meglio vestiti, come prova la sua scelta per la prima serata. Per lui, che in questa stagione si ispira alle atmosfere stellari, la sua celebrity stylist Ramona Tabita ha selezionato un incredibile look tutto cristalli di Loewe, un completo coi pantaloni dalla vita altissima e la camicia crop firmato da Jonathan Anderson. Perfetto per dare attenzione al brano ritmato. Voto: 8