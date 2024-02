Sanremo 2024, le pagelle agli abiti e ai look della seconda serata

7/8 ©Getty

Alfa, presentato da Mr. Rain in nero (sempre un look custom Fendi), conferma l'idea elaborata con la sua stylist, Carlotta Borgogna, di non presentare brand specifici per non togliere attenzione al brano e alla sua figura di artista. Il look è identico a quello di ieri, cambiano solo le sneakers. Arriva con la scopa che fa punteggio al Fantasanremo. Voto: 6.5