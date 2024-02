Sanremo 2024, le pagelle della seconda serata del Festival

Quindici artisti in gara presentati dagli altri quindici artisti che saliranno sul palco giovedì sera. Amadeus in questo Festival di Sanremo (SEGUI LA DIRETTA - LE PAGELLE DELLA SECONDA SERATA) continua a sparigliare le carte e a invertire i ruoli. Ecco i commenti sui brani in gara all'Ariston (GUARDA LO SPECIALE) nella seconda serata di Sanremo 2024 (PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).



Fred De Palma presentato da Ghali - Il cielo non ci vuole (TESTO) - VOTO 6/7

Come un gladiatore nel cuore dell'arena, lui si schiera al centro del palco e questa volta non ha rimpianti "fino all'overdose".



Renga & Nek presentati da La Sad (TESTO) - Pazzo di Te - VOTO 7

L'amore maturo è il volano della canzone dell'ormai consolidata coppia bresciano-emiliana. Trainati dai La Sad in versione Andy Warhol, partono delicati per poi liberare le voci. Stilisticamente sono sanremesi doc!



Alfa presentato da Mr. Rain (TESTO) - Vai! - VOTO 8

Il viaggio di Alfa continua ed è sempre più ipnotico. I suoni onomatopeici, il ritmo, il disincanto rendono questa canzone sempre più avvolgente ad ogni ascolto. Ci aggiungo che Andrea stasera era più sciolto del debutto: se questo è il nuovo confine del country...lunga vita all'Alfa-hyppy ya ye!



Dargen D'Amico presentato da Diodato (TESTO) - Onda Alta - VOTO 9

Più la ascolto e più ne colgo la complessità. L'onda alta è le nostre coscienze, è il senso di responsabilità. Ci mette di fronte alle nostre responsabilità. La sua è una canzone forte, violenta a tratti, ma come ha precisato non è politica. Unico!