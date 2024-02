Fantasanremo 2024, i punti della seconda serata in diretta

2/2 ©IPA/Fotogramma

Fred De Palma riesce ad aggiudicarsi 45 punti: +10 come primo artista della serata, +10 per l'outfit total black, +10 per la dedica (ai genitori seduti in platea), +10 per i fiori al direttore d'orchestra, +5 per i ringraziamenti

Sanremo 2024, le pagelle agli abiti e ai look della seconda serata, da Amadeus a Giorgia