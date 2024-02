Fantasanremo 2024, i punti della prima serata: la classifica

La prima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo, che ha avuto inizio il 6 febbraio al Teatro Ariston, ha aperto la sfida tra i cantanti in gara non solo sul palco, ma anche nell’arena del Fantasanremo. Nell'attuale edizione del fantasy game Dargen D'Amico ha finora conquistato 110 punti, ma tra outfit total black, esibizioni dopo la mezzanotte e altri bonus e malus, la sfida resta aperta

La prima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE), che ha avuto inizio il 6 febbraio al Teatro Ariston, ha aperto la sfida tra i cantanti in gara non solo sul palco, ma anche nell’arena del Fantasanremo. Nel corso dell’attuale edizione il fantasy game ha battuto i record di iscrizioni, che nella giornata di ieri sono state posticipate con un tempo extra di 16 ore e che hanno raggiunto il picco di 2.656.000 iscritti, oltre 4.2 milioni di squadre e 492 mila leghe. L’artista più scelta dai fantallenatori è Emma con più di 1.2 milioni di preferenze, seguita da Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango. Tra i capitani preferiti spicca ancora una volta Emma, prediletta da 800000 fantallenatori, seguita da Annalisa, Angelina Mango, Geolier e Dargen D’Amico.

I PRIMI PUNTI GUADAGNATI Durante la competizione i cantanti hanno mostrato grande impegno nel far guadagnare il maggior numero possibile di punti ai propri fantallenatori. A partire da Clara, l'attrice di Mare fuori 4, protagonista della prima esibizione della serata (+10 punti). Fiorella Mannoia ha invece raggiunto il palco a piedi scalzi (+5) e ha donato i fiori al direttore d'orchestra (+10). I La Sad hanno poi cantato il brano Autodistruttivo sul tema del suicidio tra i giovanissimi. Il trio ha prima lanciato un messaggio sociale sul palco dell’Ariston con una successiva esibizione di cartelli (+10), ha poi realizzato una "scapezzolata" (+10) e diffuso abbracci (+10) e ringraziamenti (+5), per un totale di 65 punti. Irama ha guadagnato 25 punti con grazie all'outfit total black e con ai pantaloni a zampa, mentre Ghali ha sfoderato il Bonus Melozzi (+20). approfondimento Scaletta seconda serata Sanremo 2024, i cantanti in gara e gli ospiti

IL BONUS DARGEN, IL BONUS MEZZANOTTE E IL BONUS ELETTRA Geolier ha guadagnato punti per il look total black (+10) e per gli occhiali da sole, tradotti nel Bonus Dargen (+10). L'outfit scuro ha attribuito punti (+10) anche a Alessandra Amoroso e The Kolors. Dopo la mezzanotte è scattato invece il Bonus Mezzanotte (+5) per Il Volo e BigMama, entrambi conquistatori di ulteriori punti look total black (+10). I tre tenori hanno inoltre donato i fiori al direttore d'orchestra (+10), mentre la cantante ha abbracciato Amadeus (+10), ha dedicato la canzone alla famiglia (+10), ha pianto per la commozione (+5) e ha conquistato il Bonus Elettra con un twerk (+65). approfondimento Sanremo 2024, le pagelle della prima serata del Festival

UNA GARA ACCESA I Ricchi e Poveri hanno conquistato gli applausi del pubblico dell'Ariston, ma l'incertezza sulla standing ovation (+20, ma se parziale +10), richiederà un attento esame della FIF, la Federazione Italiana Fantasanremo). Il duo ha poi fatto ingresso laterale sul palco (-5), si è esibito dopo la mezzanotte (+5) con ballerini (+10) e ha sfoggiato un look total black (+10). Anche Emma ha indossato un outfit nero (+10) dopo la mezzanotte (+5), e ha inoltre battuto il cinque al co-conduttore Marco Mengoni (+10) e abbracciato Amadeus (+10). approfondimento Sanremo 2024, i momenti più belli della prima serata del Festival

DARGEN D'AMICO FA INCETTA DI PUNTI Anche Nek e Francesco Renga hanno guadagnato il Bonus Mezzanotte, conquistato anche da Mr. Rain. Il duo ha poi consegnato i fiori al direttore d'orchestra (+10), mentre il cantante si è esibito al pianoforte (+10) e ha abbracciato Amadeus (+10). Anche i bnkr44 si sono esibiti dopo la mezzanotte e hanno donato i fiori al direttore d'orchestra, per un totale di 15 punti. Gazzelle è stato invece il primo artista sul palco dopo l'una di notte (+10) con occhiali da sole e total black (+15 in totale). Dargen D'Amico, sul palco dopo l'una con gli occhiali da sole, ha invece abbracciato Amadeus, cantato una parolaccia nel testo e arricchito l'esibizione con la presenza di performer. È poi sceso in platea, ha dedicato la canzone alla cugina, esternato dichiarzioni contro la guerra e consegnato fiori al direttore d'orchestra per un totale di 110 punti. Rose Villain ha ottenuto in totale 20 punti, guadagnati con l'esibizione dopo l'una e con il regalo dei fiori al direttore d'orchestra. Anche i Santi Francesi hanno portato a casa un punteggio di 20 punti, dovuti al total black e al suono di uno strumento. Ha guadagnato 20 punti anche Fred De Palma con l'esibizione dopo l'una e l'outfit total black. approfondimento Sanremo 2024, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO