Sanremo 2024, classifica parziale seconda serata: Geolier in testa

È I p'me te, tu p' te di Geolier la canzone in testa alla classifica parziale della seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Solo i primi cinque brani sono stati svelati: in seconda posizione Tu no di Irama, in terza Sinceramente di Annalisa, in quarta Pazza di Loredana Bertè (ieri al primo posto), in quinta Tuta gold di Mahmood. Nella prima serata ha potuto votare solo la Giuria della sala stampa, web e tv. Adesso ha votato il pubblico da casa (COME FUNZIONA IL TELEVOTO) e la Giuria delle radio, che da quest'anno sostituisce la demoscopica (LE PAGELLE ALLE ESIBIZIONI - I VOTI AI LOOK - LO SPECIALE DI SKY TG24).