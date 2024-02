Scaletta terza serata Sanremo 2024, i cantanti in gara e gli ospiti

I CANTANTI IN GARA

Come avvenuto nella seconda seconda serata, anche nella terza giornata del Festival si esibiranno solo 15 cantanti in gara, presentati dai restanti 15 artisti che non canteranno nel corso della serata. Gli abbinamenti tra gli interpreti e i presentatori avverranno mediante un'estrazione a sorte che avrà luogo durante la conferenza stampa della mattina. Durante la competizione esprimeranno il voto per i Big sia il pubblico da casa, tramite televoto, sia la Giuria delle Radio. Alla fine della serata saranno comunicati i primi 5 classificati (IL REGOLAMENTO).

Ecco i cantanti in gara in ordine alfabetico: