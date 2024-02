1/22 ©IPA/Fotogramma

Edoardo Leo è tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2024 nella terza serata in programma giovedì 8 febbraio. L'attore e regista presenterà la fiction Rai Il Clandestino, di cui è protagonista, una serie in sei puntate in arrivo in primavera

