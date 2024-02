Sanremo 2024, le pagelle della terza serata del Festival

Quindici artisti in gara presentati da altrettanti artisti che per una sera fanno i co-presentatori. COMMENTI E VOTI IN AGGIORNAMENTO

Quindici artisti in gara presentati dagli altri quindici artisti che sono sul palco la sera prima. Amadeus in questo Festival di Sanremo ( SEGUI LA DIRETTA - I PUNTI DEL FANTA ) ha scelto di divertirsi. Ecco i commenti sui brani in gara all'Ariston ( LA SCALETTA ) nella terza serata di Sanremo 2024 ( PAGELLE DELLA SECONDA SERATA ).

Il Tre presentato da Loredana Bertè (TESTO) - Fragili - VOTO 5

Un mix interessante il sorteggio ha messo a fianco: uno dei più giovani in gara con un brano che racconta un periodo difficile della sua vita e una presentatrice con un brano gradevole, una storia identitaria e che potrebbe anche salire sul podio, più per quello che rappresenta che per il pezzo in sé. A ora il giovin artista resta un numero primo senza multipli.



Maninni presentato da Alfa (TESTO) - Spettacolare - VOTO 7+

Nomen Omen. Il sorteggio ha messo a contatto due delle più belle sorprese di questo Festival. Il filo conduttore è l’essere autobiografico, Alessio parla di quello che accade nella vita: il testo ha un messaggio importante e generazionale, è un testo vivo e sincero.



Bnkr44 presentati da Fred de Palma (TESTO) - Governo Punk - VOTO 7

Sera dopo sera i ragazzi conquistano le generazioni più adulte. La grinta, la forza, l'energia. Essere un dio che ha una regina da salvare, come recitano nel testo, è un braccio teso all'umanità.



Mr. Rain presentato da Il Volo (TESTO) - Due Altalene - VOTO 8/9

Gioca un altro campionato. Le sue due altalene sono una stretta al cuore per quello che raccontano e rappresentano ma sono anche il ricamo di storie di una umanità che solo una anima sensibile e speciale potrebbe cucire in una canzone.



Rose Villain presentata da Gazzelle (TESTO) - Click Boom! - VOTO 8

Una icona punk innestata nel futuro, almeno nel 2050. Io credo che Stanley Kubrick ne avrebbe fatto una sua musa. Convive con una vita disordinata che si traduce in una personalità forte che non ha niente da perdere. Nella città dei fiori è sbocciata una nuova...Rose!