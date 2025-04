Massimiliano Pace, il primo golden bachelor italiano, ha scelto la sua compagna di vita. Il dating show, condotto da Ascanio Pacelli, si è concluso mercoledì 9 aprile. La prescelta? Valentina De Palma, insegnate di yoga e chef privata.

"Non tutte le fiabe hanno un lieto fine… ma la nostra sì. Dopo emozioni, attese, risate, qualche lacrima e tanti battiti accelerati… Ci siamo scelti", hanno scritto i due su Instagram. "Grazie a tutti voi che ci avete seguiti, sostenuti, incoraggiati e anche un po’ amati in questi mesi. Il vostro affetto è stato un abbraccio costante. Questa è solo la fine di un capitolo. Il resto, lo scriveremo giorno per giorno".

The Golden Bachelor, la puntata finale

Nel corso di The Golden Bachelor, Massimiliano Pace (61enne romano, di professione consulente finanziario) ha conosciuto 16 aspiranti fidanzate. Puntata dopo puntata le ha eliminate tutte, fino a restare con Valentina e con Tiziana.

Indeciso fino all'ultimo, Massimiliano ha voluto conoscere le famiglie delle due donne, le ha portate a Rodi e - infine - ha consegnato la "golden rose" a Valentina. "Con te mi sento a casa", gli aveva confessato solamente qualche ora prima Tiziana. Che, dopo una serata con baci e tenerezze, ha scelto di non trascorrere la notte con lui. Con Valentina, invece, la passione è stata altissima per l'intera puntata. "Sei avvolgente, mi piaci tantissimo, hai delle labbra bellissime", le ha detto.

Poi, Valentina e Tiziana hanno incontrato Carlotta e Costanza, le figlie ventenni di Massimiliano.

La puntata si è conclusa con la scelta. Che è stata un po' una sorpresa, anche per Tiziana. "Quando ti vedo sto bene e mi manchi quando non ci sei. Hai fatto vibrare qualcosa dentro di me, ho capito che è scattato qualcosa di speciale", ha detto alla sua non scelta. Che ha commentato: "Pensavo che avrebbe scelto me, è stata una doccia gelata".

La compagna di vita di Massimiliano Pace è infatti Valentina. O, almeno, ci sono tutte le premesse perché lo sia.