Vasco Rossi, conto alla rovescia per la data zero di Bibione

Il Komandante è pronto a riprendersi il palco. Il debutto sarà il 31 maggio a Torino ma intanto si avvicina la tradizionale data zero, quella che Vasco Rossi terrà allo Stadio Comunale di Bibione il prossimo 27 maggio. Una data non facile un po' per un clima pazzo che rende difficoltose le prove e poi perché è mancato Sergio Silvestri, suo storico collaboratore, che Vasco ha "abbracciato" con un post su Instagram: "E poi ci troveremo come le star... Ciao Sergio.. resterai sempre vivo nel mio cuore". Un altro post sui social il Blasco lo ha speso per annunciare alla sua gente che finalmente è riuscito a portare a termine, grazie a un Giove Pluvio un pochino più benevolo, la prima prova completa del Vasco Live Duemilaventicinque: "Benissimo!! Oggi abbiamo approfittato di un pomeriggio clemente senza pioggia. In realtà era prevista ma non è venuta. Quindi abbiamo provato tutto. Sono molto contento. Il gruppo suona molto bene, i musicisti sono i migliori del mondo nel loro ruolo. Questo gruppo è veramente il migliore di tutti in assoluto. Non lo dico perché è il mio... ma lo direi anche se fosse quello di un altro. Però... fortunatamente è il mio! La voce dopo due ore di cantato è ancora perfettamente in forma. Pioggia permettendo vi do appuntamento alla prossima e vi abbraccio tutti!! State connessi!!".