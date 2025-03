Venerdì 7 marzo esce, sulle piattaforme digitali e in formato fisico, VASCO LIVE MILANO SANSIRO. Una raccolta di 7 concerti passati alla storia, andati in scena il 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno 2024, allo stadio di Milano Sansiro, per un totale di oltre 400mila biglietti venduti.

Cosa sapere su VASCO LIVE MILANO SANSIRO

"VASCO LIVE MILANO SANSIRO è la testimonianza visiva e musicale dell’impresa record compiuta dal Komandate", si legge nel comunicato stampa che accompagna il lancio. All'interno della raccolta, 25 canzoni e un medley per due e ore e mezza di show, tra hit ormai leggendarie come Jenny e Sally e brani eseguiti per la prima volta dal vivo, come Gli Sbagli Che Fai, colonna sonora della serie Il Supervissuto.

La set list è una delle più sorprendenti e inaspettate, testimonianza di un concerto duro e puro, che esplora gli estremi della poetica e del sound di Vasco Rossi. Ci sono i brani con testi legati al sociale, ballate senza tempo, un medley dedicato alle donne. E ci sono, a sorpresa, gli arrangiamenti di Vince Pastano (direttore artistico e chitarrista).

Dal punto di vista visivo spicca il palco (largo 86 e alto 28 metri), dominato da cinque giganteschi schermi guidati e animati da Pepsy Romanoff (il regista del film-concerto) con tecnologia multiscreen che ne cambia forma e li trasforma, creando un unicum tra musica, testi e immagini, rendendo il concerto un’esperienza ancora più emozionale e coinvolgente, un vero e proprio rockbuster.