Vasco Rossi, il ritorno a Bibione per le date di anteprima del tour

Sono state annunciate le due date che anticipano il “Vasco Live Duemilaventicinque”, dal soundcheck previsto per il 26 maggio a cui potranno accedere gratuitamente tutti iscritti del Blasco Fan Club, al 27 maggio con la data zero della tournée, in cui è fissata la prova generale aperta al pubblico. Ecco gli orari, le date e i siti in cui è possibile acquistare le prevendite per assistere al concerto del vate italiano del rock

Vasco Rossi ha scelto nuovamente il Veneto per dare il via al suo nuovo tour, il “Vasco Live Duemilaventicinque”, e, ad annunciarlo sui canali social, è stato proprio lui: “Super good news! Ripartiamo da Bibione – ha scritto su Instagram - Live Nation Italia è lieta di annunciare che, per il secondo anno, le due date di anteprima concerto si svolgeranno allo stadio Comunale di Bibione”. Come l’anno scorso, infatti, il vate del rock italiano torna a Bibione, località balneare in provincia di Venezia, con due date. Il 26 maggio ci sarà il cosiddetto soundcheck a cui gli iscritti al Blasco Fan Club potranno partecipare gratuitamente, quindi non è prevista la vendita dei biglietti; mentre, per il giorno dopo, è stata fissata la data zero della tournée, con la prova generale aperta al pubblico. Per il concerto del 27 maggio i biglietti saranno disponibili in anteprima per i fedeli del Blasco Fan Club, dalle 12 di mercoledì 12 febbraio su Vivaticket, in seguito, per gli utenti iscritti a My Live Nation, la prevendita è disponibile dalle ore 12 di giovedì 13 febbraio su Live Nation, e, infine, per tutti gli altri dalle ore 12 di venerdì 14 febbraio su Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster.