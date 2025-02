Buon compleanno Vasco Rossi, il video ieri e oggi fatto con l'IA

Per festeggiare il suo 73esimo compleanno, il rocker ha creato un video in cui si mostra in tre diverse versioni (ma una, spiega, non è lui)

Tantissimi i commenti al post, tra fan fedeli, persone d'ogni età che spiegano cosa - le canzoni di Vasco Rossi - significano per loro, e vip come Fabio Volo, Francesca Sofia Novello , l'attrice Irene Ferri e il comico Sergio Friscia.

"Ma sì che sono io… 73 uomini diversi!!!", ha scritto Vasco Rossi su Instagram. "Uno non sono io e gli altri due son persi. Buon Kom-pleanno! Evvivaaa!". Il video mostra il rocker col suo aspetto di oggi , col suo volto da ragazzo e poi in versione bambino . Ma, mentre le prime due sono fedelissime a come appare oggi e a come appariva ieri, il bimbo ha il chiaro aspetto d'una persona creata con l'IA.

I 73 anni di Vasco Rossi

Nato il 7 febbraio 1952 a Zocca, Vasco Rossi è un'icona del rock, capace di influenzare intere generazioni con la sua musica e il suo spirito ribelle.

Il Blasco comincia a farsi notare nel musicale italiano alla fine degli anni Settanta, esibendosi in piccoli locali e sviluppando quel caratteristico stile diretto, anticonformista e autentico che lo contraddistingue. La sua passione per il rock e la sua personalità fuori dagli schemi creano fin da subito un legame profondo con un pubblico in cerca di nuove voci e nuovi modi di esprimersi. Negli anni Ottanta, Vasco Rossi diventa una vera e propria star grazie ad album come Vado al massimo (1982) e Bollicine (1983). Lavori, questi, che contengono alcuni dei brani più celebri della sua carriera (basti pensare a Siamo solo noi, fotografia di una generazione in cerca di libertà e ribellione).

Nel corso degli anni Novanta e Duemila, consolida ulteriormente il suo status di superstar. Quella capacità di reinventarsi pur mantenendo intatta la sua identità artistica lo porta a sperimentare nuove sonorità e a rinnovare il rapporto con il pubblico. I suoi concerti, da sempre intensi e carichi di emozione, diventano eventi di culto, spettacoli dal vivo che spesso riuniscono decine di migliaia di fan, creando un’atmosfera che in Italia non è eguali.

Non è solo un artista, Vasco Rossi. È un simbolo di autenticità e indipendenza, con testi che parlano di libertà e ribellione, che somigliano talvolta a flussi di coscienza, che smouvono e che commuovono, che fanno da colonna sonora a intere vite, oggi come ieri.