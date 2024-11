Vasco Rossi si filma su una automobile a guida autonoma in Usa. VIDEO

"Guida proprio bene", "è il futuro". Sono i commenti di Vasco Rossi che a Los Angeles si filma a bordo di un'auto a guida autonoma. Il video, condiviso sui social, fa il pieno di commenti e condivisioni. "Sono salito a bordo della macchina senza autista a guida autonoma! Un salto nel futuro -scrive Vasco su Facebook- ...nella fantascienza... Mi sono sentito incredibilmente al sicuro. È stata un'esperienza straordinaria". E poi su Instagram: "Io, la Marina e alla guida.. il mio amico immaginario. Non c'è trucco non c'è inganno... è la macchina che guida da sola... senza autista. Si chiama direttamente dall'app sul cellulare". Il rocker di Zocca ha fatto una corsa con i "robo-taxi" di Waymo, ex progetto di auto a guida autonoma di Google, che da pochi giorni ha aperto a tutti il servizio proprio nel cuore di Los Angeles. Le auto Waymo operano al momento anche a San Francisco e Phoenix.