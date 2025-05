Only Murders in the Building 5, Meryl Streep torna nei nuovi episodi

La star statunitense, che si è unita allo show dal 2023 col ruolo di Loretta, ci sarà anche nel prossimo ciclo di episodi. L'annuncio social, realizzato con la complicità di Selena Gomez, omaggia uno dei personaggi più iconici interpretati dal premio Oscar sul grande schermo

Loretta Durkin tornerà per Only Murders in the Building 5, lo conferma la sua interprete sullo schermo, la leggendaria Meryl Streep, apparsa sui canali social ufficiali della serie televisiva statunitense in un breve video girato insieme a una delle protagoniste dello show, Selena Gomez.

Gomez si fa promotrice dell'annuncio tanto atteso dai fan che, però, erano già a conoscenza del coinvolgimento di Streep nel nuovo ciclo di episodi, dal momento che in rete sono comparse varie foto dell'attrice sul set insieme agli altri interpreti principali del titolo, da Martin Short a Steve Martin.

Il video, che ufficializza la presenza di Streep nelle nuove avventure, è un divertente omaggio a uno dei suoi personaggi più famosi sul grande schermo: Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada.

Il video che omaggia Il Diavolo veste Prada Gli aggiornamenti sullo sviluppo del sequel de Il Diavolo veste Prada (nel quale Meryl Streep riprenderà il suo storico ruolo di capo di Runway, la temibile Miranda Priestly), ci dicono che Miranda potrebbe aver perso smalto nei quasi venti anni che sono trascorsi dall'uscita del film originale. Selena Gomez deve esserne a conoscenza, dal momento che è lei a trattare Streep come lei avrebbe fatto con le sue subalterne.

Nel video in cui riferisce ai fan dello show che in Italia va in onda su Disney+, zittisce la veterana di Hollywood usando le stesse parole di Miranda.

"Allora tornerai per la stagione 5?", chiede Gomez. Streep azzarda un risposta vaga. "No, no, no. Non era una domanda", replica Selena Gomez, recitando una delle battute più famose della collega nel film (la citazione, nello specifico, si riferisce a un dialogo divertentissimo tra Meryl Streep/Miranda e Andy Sachs/Anne Hathaway).

Nessuna replica. Le avventure di Loretta, che nel finale della stagione quattro aveva sposato Oliver (Martin Short) con una cerimonia nel cortile del palazzo degli omicidi, l'ormai famoso Arconia, proseguiranno.

Così come, probabilmente, le sue trasferte di lavoro. Loretta Durkin è ormai un'attrice affermata e molto richiesta a Los Angeles. Nelle ultime stagioni il personaggio è apparso a episodi alterni. Leggi anche Only Murders in the Building 5, Christoph Waltz si unisce al cast

Le riprese della nuova stagione in corso a New York La produzione di Only Murders in the Building 5, stagione confermata ufficialmente a settembre 2024, è entrata nel vivo alo scorso marzo con l'inizio delle riprese a New York.

I realizzatori dello show sono molto attenti ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori. I canali social ufficiali del titolo sono ricchi di foto scattate sul set e aggiornamenti sul cast che, a ogni stagione, si popola di nuove guest star.

Tra le tante news, spiccano gli annunci del coinvolgimento di Christopher Waltz e di Renée Zellweger per i nuovi episodi che saranno incentrati su un nuovo omicidio, anticipato, come da tradizione, nel finale della stagione precedente. La vittima, questa volta, è Lester, lo storico portiere dell'Arconia, interpretato da Teddy Coluca.

Le riprese, comunque, non si sono concluse, come prova il look di Meryl Streep nel video appena pubblicato online dove la star ha i capelli lunghi e ondulati della sua Loretta. Lo show non ha ancora una data di uscita ma in molti sperano in un debutto in autunno.