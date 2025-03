La lavorazione del nuovo materiale dello show incentrato sui misteri dell'Arconia, che era stato rinnovato per un ulteriore ciclo di episodi lo scorso settembre, è appena partita, come prova l'ultimo aggiornamento proveniente dai canali ufficiali della serie.

Il titolo è reduce da una stagione d'oro riconosciuta anche ai SAG Awards

Con l'inizio del mese di marzo e la fine della stagione dei premi, è tempo per molte produzioni televisive di riavviare i motori e battere i primi ciak.

È ciò che sta accadendo per Only Murders in the Building, la serie televisiva distribuita negli States da Hulu e trasmessa in Italia in streaming da Disney+, che ha ufficialmente dato inizio alla produzione degli episodi della stagione 5 il cui arrivo era stato annunciato lo scorso settembre.

Come lo scorso anno, dunque, le riprese della nuova stagione dello show potrebbero concludersi all'inizio dell'estate, per consentire ai nuovi episodi di debuttare sul piccolo schermo in autunno.

Al momento, però, i distributori non hanno fatto previsioni sulla possibile data di uscita.

Riprese iniziate, nessuna data di uscita confermata Only Murders in the Building tornerà presto, è ormai una certezza per i fan che hanno appreso con entusiasmo dell'inizio delle riprese della quinta stagione della serie televisiva a metà tra comedy e murder mystery che appassiona gli spettatori dal 2021.

Lo show riprenderà prevedibilmente entro quest'anno, dal momento che le riprese, normalmente concentrate tra primavera ed estate, hanno consentito la messa in onda in passato delle varie stagioni in autunno (la terza e la quarta hanno debuttato nel 2023 e nel 2024 ad ottobre).

Non sappiamo ancora molto della trama e dei nuovi personaggi che animeranno la storia ma è lecito aspettarsi sorprese per il cast che affianca al trio di protagonisti, Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin, sempre grandi nomi.

In passato, tra le guest star dello show ci sono stati Paul Rudd, Zach Galifianakis e Eugene Levy ma anche Eva Longoria, Shirley MacLaine, Tina Fey e Meryl Streep.

Nella quinta stagione rivedremo, quasi sicuramente Téa Leoni che era apparsa sul finale degli episodi della stagione quattro nei panni di Sofia Caccimelio, la moglie del Re delle lavanderie a secco di Brooklyn e Manhattan, Nicky "The Neck" Caccimelio. La donnasarà uno dei volti della comunità newyorchese che sarà esplorata nella prossima stagione. Vedi anche Only Murders in the Building 4, il cast della nuova stagione. FOTO

Stagione 5: la vittima è il portiere dell'Arconia Gomez, Short e Martin torneranno a girare forti del successo della quarta stagione della serie che è uscita dai SAG Awards 2025 con un premio per l'intero cast nella categoria commedia, un riconoscimento che ha sorpreso Selena Gomez che è salita sul palco a ritirare la statuetta come rappresentante dei suoi compagni di cast.

"Non vinciamo mai", ha detto l'attrice e cantante che nello show interpreta la sagace Mabel Mora nel suo discorso spontaneo che è diventato subito virale.

Gli evento della quinta stagione di Only Murders in the Building partiranno, come da tradizione, dall'Arconia.

La vittima questa volta è lo storico portiere, interpretato da Teddy Coluca fin dalla prima stagione della serie. L'omicidio è stato anticipato anche questa volta, nella parte finale della stagione precedente lasciando il pubblico con la curiosità di sapere cosa è successo davvero e chi si nasconde dietro questo ennesimo atto efferato.