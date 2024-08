8/13 ©Getty

Torna anche il personaggio di Sazz, interpretato da Jane Lynch. L’attrice, intervistata da People, ha anticipato che la stagione 4 di Only Murders in the Building la vedrà molto più presente, ovviamente nei panni di Sazz: “Beh, sono la vittima dell'omicidio, il che non è uno spoiler. Ci saranno dei flashback davvero fantastici… Non voglio svelarlo però, ma ci sono per molto tempo in questa stagione. Sono in cinque episodi su 10, quindi sono emozionata”, queste le parole di Jane Lynch