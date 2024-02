Only Murders in the Building 4, nel cast ci sarà anche Eugene Levy

Eugene Levy si è unito al cast della quarta stagione della serie tv Only Murders in the Building . Oltre a Eva Longoria , Molly Shannon e Meryl Streep , che interpreterà ancora una volta il personaggio dell’attrice in difficoltà Loretta Durkin (già apparsa nella terza stagione ), anche il comico canadese reciterà al fianco dei tre protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez . Attualmente non sono noti ulteriori dettagli né sul ruolo di Levy, ancora tenuto nascosto, né sulla trama , della quale esiste una sola certezza: il trio formato da Charles Haden-Savage (Martin), Oliver Putnam (Short) e Mabel Mora (Gomez) farà un viaggio a Los Angeles prima di ritornare a New York.

CHI È EUGENE LEVY

Lo show che ha collezionato innumerevoli candidature agli Emmy Awards e ai Golden Globe racconta le vicende di tre inquilini del lussuoso edificio Arconia, che tra un’indagine e l’altra hanno anche registrato insieme un podcast true crime sugli omicidi ai danni degli abitanti dell’edificio. Nella nuova stagione, anche la leggenda della commedia Levy si farà strada tra le intricate vicende della serie. L’attore e comico ha esordito tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta come autore e membro del cast della serie comica canadese Second City Television, con la quale ha vinto due Emmy Awards per la Miglior sceneggiatura in un varietà o in un programma musicale. Ha poi raggiunto la notorietà grazie al ruolo di Noah Levenstein nella saga American Pie, iniziata nel 1999, mentre dal 2015 al 2020 ha recitato nella parte di Johnny Rose nella pluripremiata serie canadese Schitt’s Creek. Grazie a quest'ultima Levy ha conquistato altri due Emmy, rispettivamente per il Miglior attore protagonista in una serie commedia e per la Miglior serie commedia, co-ideata da lui e dal figlio Daniel. Tra gli ultimi lavori dell'attore c'è anche la serie In viaggio con Eugene Levy, dove visita alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo tra Costa Rica, Finlandia, Italia, Giappone, Maldive, Portogallo, Sudafrica e Stati Uniti, in un'esplorazione di hotel straordinari e di luoghi esotici dalle diverse culture.