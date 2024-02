Only Murders in the Building 4, Meryl Streep ritornerà nella serie tv

Meryl Streep ritornerà nella serie tv Only Murders in the Building 4. La pluripremiata interprete premio Oscar© rivestirà ancora una volta i panni di Loretta Durkin, un’attrice in difficoltà che nella terza stagione ha recitato nello spettacolo di Broadway di Oliver (interpretato da Martin Short), personaggio con il quale ha anche vissuto un coinvolgimento romantico. Loretta ha inoltre ritrovato il figlio Dickie (interpretato da Jeremy Shamos), che in gioventù era stata costretta a dare in adozione, e ha ricevuto un’offerta di lavoro a Los Angeles. Attualmente, però, il destino dell’attrice e gli altri esatti dettagli della trama della quarta stagione della serie creata da Steve Martin e John Hoffman restano ignoti. Esiste solo una certezza: il trio di protagonisti formato da Charles Haden-Savage (Martin), Oliver Putnam (Short) e Mabel Mora (Selena Gomez) faranno un viaggio a Los Angeles prima di tornare a New York. Nel frattempo, il cast schiera anche una nuova new entry, Molly Shannon, nei panni di una “potente donna d’affari di Los Angeles”.