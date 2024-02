2/12 ©Webphoto

La trilogia di romanzi thriller - composta da Regina Rossa, Lupa Nera e Re Bianco - ha portato Juan Gómez-Jurado al successo internazionale ed è stata tradotta in 17 lingue. Nel 2021 in Italia il primo libro è diventato il thriller rivelazione dell’estate e ha venduto in pochi mesi più di 30mila copie

