Le migliori serie tv da vedere a febbraio 2024

7/18 Paramount+

The Family Stallone 2 - Paramount+. La serie reality con Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet torna il 22 febbraio. Nella seconda stagione, Sly e Jen mettono radici a Palm Beach. Le figlie Sophia e Sistine inseguono i loro sogni a New York , mentre Scarlet frequenta il college e ha un nuovo amore a Miami. La distanza non può però tenere i cinque separati: la stagione culmina in un meraviglioso viaggio tutti insieme in Italia per esplorare la storia della loro famiglia e per creare nuovi ricordi

The Family Stallone, il trailer del reality sulla famiglia dell'attore Sylvester