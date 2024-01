Un amore, trailer della serie con Micaela Ramazzotti e Stefano Accorsi

Cinema

51 anni di Stefano Accorsi: i suoi ruoli più famosi al cinema e in tv

Festeggia 51 anni uno degli attori italiani più amati, la cui carriera è iniziata quasi per caso dopo aver risposto a un annuncio su un giornale per un film di Pupi Avati. Da allora ha recitato in più di 40 film, costruendo solide collaborazioni con registi del calibro di Gabriele Muccino, Ferzan Ozpetek e Michele Placido. Negli ultimi anni tanti anche i successi in tv, a partire dal ruolo di Leonardo Notte nella trilogia di '1992', 1993' e '1994' al più recente giudice Vittorio Pagani di 'Vostro onore'

Compie 51 anni Stefano Accorsi, fra gli attori italiani più amati al cinema e in tv. Nato il 2 marzo 1971 a Bologna e cresciuto a Bagnarola, una frazione di Budrio sempre in Emilia Romagna, la sua carriera inizia da giovanissimo e quasi per caso, a 20 anni, rispondendo a un annuncio su un giornale. (Foto/ WebPhoto: La vita facile di Lucio Pellegrini)

Pupi Avati cercava attori per il suo film e la notizia venne pubblicata su Il resto del Carlino. Accorsi rispose e venne scelto per una piccola parte in Fratelli e sorelle. (Foto/WebPhoto)