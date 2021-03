50 anni di Stefano Accorsi: i suoi ruoli più famosi al cinema e in tv

10/16

Due anni dopo torna a lavorare con Ferzan Ozpetek per "Saturno contro", dopo aver preso parte al film francese "Tutta colpa di Fidel" che ottiene un grande successo negli Usa e in Gran Bretagna ma non esce in Italia. Sempre in Francia, nel 2008, Accorsi è sul set, per la prima volta insieme all'allora compagna Laetitia Casta, in "La jeune fille et les loups". (Foto/WebPhoto: "Saturno contro")