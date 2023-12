Un amore, il teaser della serie Sky Original . A febbraio su Sky

La serie, in 6 episodi prodotta da Sky Studios e Cattleya, vede alla regia Francesco Lagi e come protagonisti Stefano Accorsi Micaela Ramazzotti. Nel cast anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, i giovanissimi Luca Santoro e Beatrice Fiorentini e la partecipazione di Ottavia Piccolo. A febbraio 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW