Squid Game, esce terza la stagione. Cosa sapere e dove eravamo rimasti

Il 27 giugno arriva su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il terzo capitolo della serie fenomeno degli ultimi anni. Sei nuovi episodi porteranno all’epilogo della storia di Seong Gi-hun e del suo acerrimo nemico, il Front Man. Dagli aneddoti sui denti del regista all’opinione degli attori, tutte le curiosità sul gran finale

Squid Game 3 arriva su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con sei nuovi episodi disponibili dal 27 giugno. Dal 2021, la serie sudcoreana è diventata un fenomeno che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. È la produzione non in lingua inglese più vista di sempre e la seconda stagione è ancora il titolo più visto in 98 Paesi. Nel terzo capitolo ci sarà il gran finale delle avventure di Seong Gi-hun e del suo nemico Front Man. Tra aneddoti, cast e indiscrezioni, tutto quello che c’è da sapere su Squid Game 3.

Squid Game 3 è l’ultima stagione Il creatore della serie Hwang Dong-hyuk, all’evento di premiazione For Your Consideration a novembre 2024, ha confermato a Hollywood Reporter che il finale della storia di Gi-hun sarebbe stato nella terza stagione che rappresenterà il punto di svolta definitivo per i protagonisti coinvolti nei giochi. Secondo la sinossi di Netflix, la prossima stagione vedrà "Gi-hun, alias Giocatore 456, al suo punto più basso. Ma Squid Game non si ferma davanti a nessuno, quindi Gi-hun sarà costretto a fare delle scelte importanti di fronte a una disperazione opprimente, mentre lui e i giocatori sopravvissuti vengono catapultati in partite ancora più letali che metteranno alla prova la determinazione di tutti”. Leggi anche Squid Game, il teaser trailer della terza stagione

L’aneddoto sui denti persi dal regista L’autore, sceneggiatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk aveva già in precedenza rivelato alla BBC di aver perso "otto o nove" denti durante la stressante prima stagione. Anche per questa terza e ultima stagione, l’evento si è verificato anche se in modo meno grave. “Pensavo che sarebbe andato tutto bene, ma questa volta ho dovuto estrarre anche altri due denti”, ha detto Hwang Dong-hyuk alla rivista Entertainment Weekly. “Ho dovuto estrarre circa otto denti nella prima stagione, e ora ne ho altri due, e non li ho ancora rimessi. Quindi li sto aspettando”. Leggi anche Squid Game 2, addio a Lee Joo-sil. L'attrice coreana aveva 81 anni

Cosa succederà in Squid Game 3 Squid Game 3 sarà più letale e psicologicamente devastante. Il trailer ha confermato il ritorno della bambola Young-hee, l’inquietante “doll” meccanica del primo gioco “Un, due, tre, stella!”. Questa volta, a farle compagnia ci sarà Cheol-su, un’altra bambola con le sembianze di un ragazzino con un cappello verde e una maglietta a righe che introdurrà nuove dinamiche nel gioco. Sempre il trailer lascia intravedere l’atteso faccia a faccia tra Gi-hu e Front Man. Finalmente il protagonista vedrà chi si nasconde dietro la maschera, ovvero In-ho, suo vecchio amico e presunto alleato che invece ha sempre manipolato gli eventi. Vedi anche Squid Game 3, Netflix svela la data di uscita e le prime immagini

Chi ci sarà in Squid Game 3 Oltre a Lee Jung Jae che interpreta il protagonista Seong Gi-hun e a Lee Byung-hun che è il Front Man, ci saranno Im Si-wan nel ruolo del giocatore n.333 Lee Myung-gi, Kang Ha-neul che interpreta il giocatore n.388 Kang Dao-ho, Yang Dong-geun che dà il volto al giocatore n.007 Park Yong-sik e Kang Ae-shim che è il giocatore n.149 Jang Geum-ja. Poi ancora Min-su / nº 125, interpretato da Lee David, Nam-gyu / nº 124 (stagione 2-in corso), interpretato da Roh Jae-won, e la guardia rosa No-eul. Leggi anche Squid Game 2 è il terzo show più visto in assoluto su Netflix