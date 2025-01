Squid Game 3, Netflix svela la data di uscita e le prime immagini

Gli appassionati possono quindi segnare una data importante sul calendario: Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ufficialmente annunciato quando debutterà la terza e ultima stagione dello show sudcoreano che ha conquistato il mondo. Il nuovo capitolo, attesissimo dai fan dopo il finale carico di suspense della stagione 2, arriverà sulla piattaforma il 27 giugno. Lo streamer ha anche mostrato in anteprima alcune immagini del terzo atto (che vi mostriamo in fondo a questo articolo).

Questo è un grande cambiamento rispetto alla produzione della prima stagione, che, uscita nel 2021, non era stata inizialmente pensata per proseguire. Il clamoroso successo della serie ha poi spinto Netflix a prolungarne la vita, dando origine alle due nuove stagioni.

Attenzione: seguono spoiler, per cui se non avete ancora guardato la stagione numero 2 di Squid Game non proseguite con la lettura.

Un fenomeno globale senza precedenti

Dal suo debutto, Squid Game ha battuto ogni record, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno culturale. Ad oggi, la seconda stagione è diventata la seconda serie televisiva non in lingua inglese più vista della storia di Netflix, con oltre 173 milioni di visualizzazioni e più di 1,2 miliardi di ore guardate.

La prima stagione, invece, ha fatto la storia diventando la serie più vista di sempre su Netflix e ottenendo 17 nomination agli Emmy Awards, con sei vittorie, tra cui miglior attore in un drama per Lee Jung-jae e miglior attrice guest star per Lee You-mi.

L’attesa per il capitolo finale è altissima: riuscirà Gi-hun a mettere fine una volta per tutte al mortale Squid Game? O sarà intrappolato ancora una volta in un gioco senza via d’uscita? Lo scopriremo soltanto a partire dal 27 giugno 2026.

Di seguito trovate le prime immagini di Squid Game 3.