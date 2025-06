Taylor Swift ottiene un ordine restrittivo contro un suo stalker

Wagner, secondo quanto sostenuto dagli atti del procedimento, si sarebbe recato in diverse occasioni presso la casa di Swift a Los Angeles tra il luglio del 2024 e il maggio 2025. "Sono stata informata che il signor Wagner ha dichiarato diverse volte di vivere nella mia proprietà (è falso) - sostieneSwift nella sua richiesta - di aver una relazione con me (è falso), di credere che sono la madre di suo figlio (è falso) e che ha bisogno di vedermi di persona. Tutto ciò non corrisponde al vero ed è una derealizzazione".

A distanza di almeno 100 metri

In un'occasione, l'uomo avrebbe anche tenuto in mano una bottiglia di vetro che secondo la popstar avrebbe potuto essere usata come arma. "Le sue visite - continua - mi hanno fatto temere per la mia sicurezza e quella della mia famiglia". Secondo il provvedimento legale, l'uomo deve tenersi ad una distanza di almeno cento metri da Swift e nella prossima udienza, che si terrà il 30 giugno, il giudice potrebbe concedere un ordine restrittivo permanente.