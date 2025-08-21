Esplora tutte le offerte Sky
Francesco Renga, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Venerdì 22 agosto Francesco Renga sarà in concerto a Roccella Jonica per la nuova data del tour estivo nato per festeggiare il ventesimo anniversario dell’uscita di Angelo, brano vincitore del Festival di Sanremo 2005

Venerdì 22 agosto Francesco Renga sarà in concerto a Roccella Jonica per la nuova data del tour estivo nato per festeggiare il ventesimo anniversario dell'uscita del singolo Angelo, vincitore del Festival di Sanremo 2005.. Ecco tutti i dettagli dell’appuntamento live: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio.

francesco renga a roccella jonica, la possibile scaletta

Il palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica ospiterà il nuovo concerto di Francesco Renga. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il cantautore non  ha fornito anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Vivendo adesso a La tua bellezza passando per Il mio giorno più bello nel mondo. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti al concerto del 27 luglio a Ladispoli:

  • Angelo
  • Ancora di lei
  • Affogo, baby
  • Raccontami
  • Dove il mondo non c’è più
  • Tracce di te
  • Un’ora in più
  • Meravigliosa (la Luna)
  • Ci sarai
  • Ferro e cartone
  • Cambio direzione
  • Dimmi
  • Regina triste
  • La tua bellezza
  • Vivendo adesso
  • Era una vita che ti stavo aspettando
  • A un isolato da te
  • Il mio giorno più bello nel mondo
  • Scriverò il tuo nome
  • Guardami amore
  • Migliore
  • Pazzo di te
  • Nuova luce
  • Angelo
modà francesco renga sanremo

Approfondimento

Sanremo 2025, Modà con Francesco Renga: duetto e testo della cover

Domenica 24 agosto Francesco Renga (FOTO) ripartirà in tour esibendosi a Zafferana Etnea per poi proseguire con gli spettacoli in programma a Bono, San Nicolao Rifreddo, Brescia, Campanedda, Carbonia, Porto S. Elpidio e infine Terni. Queste tutte le date degli spettacoli:

  • 24 agosto, Zafferana Etnea
  • 29 agosto, Bono
  • 31 agosto, San Nicolao Rifreddo
  • 4 settembre, Brescia
  • 6 settembre, Campanedda
  • 7 settembre, Carbonia
  • 13 settembre, Porto S. Elpidio
  • 20 settembre, Terni

Approfondimento

Nek ringrazia Francesco Renga: "È il momento di voltare pagina". VIDEO

Dall’affermazione con i Timoria al successo da solista fino al sodalizio artistico con Nek, nel corso degli anni Francesco Renga ha percorso diverse strade. Tra i suoi album più popolari troviamo Scriverò il tuo nome, certificato disco di platino. Il cantautore vanta anche ben dieci partecipazioni al Festival di Sanremo.

 

Nel febbraio di quest’anno Francesco Renga è tornato sul palco del Teatro Ariston per affiancare i Modà sulle note di Angelo nella serata delle cover della 75esima edizione della kermesse canora. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 600.000 follower: “È sempre un’emozione unica!”.

Spettacolo: Per te