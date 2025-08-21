Francesco Renga, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Venerdì 22 agosto Francesco Renga sarà in concerto a Roccella Jonica per la nuova data del tour estivo nato per festeggiare il ventesimo anniversario dell’uscita di Angelo, brano vincitore del Festival di Sanremo 2005

Venerdì 22 agosto Francesco Renga sarà in concerto a Roccella Jonica per la nuova data del tour estivo nato per festeggiare il ventesimo anniversario dell'uscita del singolo Angelo, vincitore del Festival di Sanremo 2005.. Ecco tutti i dettagli dell’appuntamento live: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio.

francesco renga a roccella jonica, la possibile scaletta

Il palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica ospiterà il nuovo concerto di Francesco Renga. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il cantautore non ha fornito anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Vivendo adesso a La tua bellezza passando per Il mio giorno più bello nel mondo. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti al concerto del 27 luglio a Ladispoli:

Angelo

Ancora di lei

Affogo, baby

Raccontami

Dove il mondo non c’è più

Tracce di te

Un’ora in più

Meravigliosa (la Luna)

Ci sarai

Ferro e cartone

Cambio direzione

Dimmi

Regina triste

La tua bellezza

Vivendo adesso

Era una vita che ti stavo aspettando

A un isolato da te

Il mio giorno più bello nel mondo

Scriverò il tuo nome

Guardami amore

Migliore

Pazzo di te

Nuova luce

Angelo