Francesco Renga, la possibile scaletta del concerto a Roccella Jonica

Venerdì 22 agosto Francesco Renga sarà in concerto a Roccella Jonica per la nuova data del tour estivo nato per festeggiare il ventesimo anniversario dell'uscita del singolo Angelo, vincitore del Festival di Sanremo 2005.. Ecco tutti i dettagli dell’appuntamento live: dalle canzoni che potrebbero essere eseguite all’orario di inizio.
francesco renga a roccella jonica, la possibile scaletta
Il palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica ospiterà il nuovo concerto di Francesco Renga. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento il cantautore non ha fornito anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Vivendo adesso a La tua bellezza passando per Il mio giorno più bello nel mondo. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti al concerto del 27 luglio a Ladispoli:
- Angelo
- Ancora di lei
- Affogo, baby
- Raccontami
- Dove il mondo non c’è più
- Tracce di te
- Un’ora in più
- Meravigliosa (la Luna)
- Ci sarai
- Ferro e cartone
- Cambio direzione
- Dimmi
- Regina triste
- La tua bellezza
- Vivendo adesso
- Era una vita che ti stavo aspettando
- A un isolato da te
- Il mio giorno più bello nel mondo
- Scriverò il tuo nome
- Guardami amore
- Migliore
- Pazzo di te
- Nuova luce
- Angelo
Domenica 24 agosto Francesco Renga (FOTO) ripartirà in tour esibendosi a Zafferana Etnea per poi proseguire con gli spettacoli in programma a Bono, San Nicolao Rifreddo, Brescia, Campanedda, Carbonia, Porto S. Elpidio e infine Terni. Queste tutte le date degli spettacoli:
- 24 agosto, Zafferana Etnea
- 29 agosto, Bono
- 31 agosto, San Nicolao Rifreddo
- 4 settembre, Brescia
- 6 settembre, Campanedda
- 7 settembre, Carbonia
- 13 settembre, Porto S. Elpidio
- 20 settembre, Terni
Dall’affermazione con i Timoria al successo da solista fino al sodalizio artistico con Nek, nel corso degli anni Francesco Renga ha percorso diverse strade. Tra i suoi album più popolari troviamo Scriverò il tuo nome, certificato disco di platino. Il cantautore vanta anche ben dieci partecipazioni al Festival di Sanremo.
Nel febbraio di quest’anno Francesco Renga è tornato sul palco del Teatro Ariston per affiancare i Modà sulle note di Angelo nella serata delle cover della 75esima edizione della kermesse canora. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 600.000 follower: “È sempre un’emozione unica!”.
