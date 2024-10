Nek ringrazia Francesco Renga: "È il momento di voltare pagina". VIDEO

“Questo progetto ci ha permesso di mostrare una parte diversa di noi, ma ora è giunto il momento di voltare pagina, caro Francesco”. Dopo due anni e un tour di 70 concerti, Nek ha rivolto sui social una dedica all’amico e compagno di avventure musicali Francesco Renga. Il 7 ottobre la coppia Renga e Nek ha infatti terminato la sua collaborazione con un ultimo show all’Auditorium Parco della Musica a Roma. “Lo ammetto: quando abbiamo deciso di collaborare ero convinto che dopo qualche mese ci saremmo stancati”, ha scritto Filippo Neviani, che non aveva previsto il loro grande successo, confermato ben due volte anche sul palco del Festival di Sanremo. “Io mi sento cresciuto dopo tutto questo”, ha aggiunto sull’esperienza che gli ha insegnato il valore della condivisione, “abituato com’ero a ricevere tutto in prima persona, dagli applausi, alle critiche, ai complimenti”. Con Renga, invece, “ognuno di noi ha pensato al bene dell’altro senza competizione, solo con voglia di fare musica e divertirsi”. Non è stato l’unico insegnamento: “Ho imparato che rispetto agli eventi della vita anche un po’ di leggerezza serve”. Per ora le loro strade si separano, perché “ci aspettano dunque nuove sfide, ma questo nostro viaggio appena concluso resterà sempre un bel capitolo delle nostre carriere. A questo punto non ci resta che sederci e guardare tutto da lontano. Almeno finché non ci verrà in mente qualche altra follia da fare insieme”.