Ambra Angiolini, festa per i 47 anni con Francesco Renga

Compleanno in famiglia. Oggi, lunedì 22 aprile, Ambra Angiolini spegne 47 candeline. Jolanda Renga , figlia della conduttrice, attrice e cantante, ha condiviso un momento dei festeggiamenti in compagnia della mamma e del papà Francesco Renga .

Giornate di festeggiamenti per Ambra Angiolini ( FOTO ). In occasione del suo quarantasettesimo compleanno, la conduttrice ha trascorso alcune ore con alcuni dei suoi affetti più cari. Come mostrato in un video pubblicato sul profilo Instagram che conta più di un milione di follower, Ambra Angiolini è stata protagonista di una festa a sorpresa tra canti e balli.

Dal debutto in giovane età al ruolo di giudice di X Factor, nel corso degli anni Ambra Angiolini ha spaziato tra piccolo e grande schermo divenendone una delle protagoniste. Tra i riconoscimenti conquistati troviamo il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per l’interpretazione di Roberta in Saturno contro di Ferzan Özpetek.