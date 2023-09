"Non mi sembra vero: è da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole", ha scritto Jolanda Renga sul suo profilo Instagram, annunciando l'uscita di Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. Un romanzo che segna il suo esordio nel mondo letterario, e che mamma (Ambra) e papà (Francesco) hanno accolto con entusiasmo e con infinito orgoglio.

Cosa sappiamo su Qualcosa Nel Modo In Cui Sbadiglia

Jolanda, che ha solo 19 anni ma che si è spesso fatta notare sui social grazie alla sua maturità e alle sue riflessioni, ha spiegato di avercela messa tutta per regalare, attraverso le pagine del suo libro, emozioni sincere.

Qualcosa nel modo in cui sbadiglia racconta la storia di Giaele: i suoi primi amori, i suoi primi no, la sua mamma, le sue amiche, quel papà che ama alla follia ma di un amore che non fa sempre bene. E poi quella ricerca disperata di equilibrio, e di una normalità mai davvero avuta. Perché Giaele, che è all'ultimo anno del liceo, si è sempre sentita troppo grande o troppo piccola. A seconda delle situazioni. Ha faticato a far convivere il corpo bambino con la mente adulta, e con un cuore colmo d'emozioni.

Jolanda, alla sua opera prima come scrittrice, porta in scena una ragazza semplice, come lei e come tante. Una ragazza che ha il coraggio di parlare con se stessa, per affrontare le sue parole. "Qualcosa nel modo che hai di esistere... Amore immenso... Vola!" ha commentato Ambra Angiolini. Mentre Francesco Renga ha lasciato un cuore e la scritta: "Amore mio".