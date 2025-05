Harry Potter, le opinioni di Rowling non influenzeranno la serie HBO

In una recente intervista concessa durante il podcast americano The Town condotto da Matthew Belloni, il presidente e CEO della rete HBO, Casey Bloys, ha chiarito il posizionamento dell’emittente, tentando di separare nettamente l’opera dall’autrice. Garantisce quindi che la serie in arrivo resterà immune dalla retorica anti-trans della celebre scrittrice britannica

Nelle stesse ore in cui l’annuncio della nuova serie televisiva ispirata a Harry Potter continua a suscitare aspettative e polemiche, la rete televisiva HBO si trova a dover affrontare un nodo alquanto complesso: il coinvolgimento diretto di J.K. Rowling, autrice della saga letteraria che sta alla base della serie di film e ora della serie televisiva, le cui posizioni pubbliche contro i diritti delle persone transgender hanno diviso pubblico e opinione pubblica.

Ciò di cui parla è un sodalizio professionale consolidato, ma senza interferenze tematiche. Casey Bloys ha voluto sottolineare come il legame lavorativo tra HBO e Rowling non sia né recente né occasionale, dato che la romanziera inglese collabora da lungo tempo con l’emittente, in particolare per la serie C.B. Strike, prodotta insieme alla BBC. "La decisione di lavorare con J.K. Rowling non è una novità per noi. Lavoriamo insieme da venticinque anni", ha dichiarato Bloys, sottolineando la continuità di un rapporto professionale che precede ampiamente l’attuale adattamento televisivo di Harry Potter.

Alla domanda sulle posizioni pubbliche della scrittrice in merito alla comunità trans, Bloys ha precisato che esse rappresentano un’espressione personale, che non ha trovato spazio nella narrazione della serie: "Penso che sia abbastanza chiaro che quelle siano le sue opinioni personali e politiche. Ha diritto ad averle. Harry Potter non è stato segretamente infuso di nulla".