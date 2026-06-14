L'attore e musicista, riceve il Taormina Film Festival International Award al Teatro Antico nella giornata conclusiva della kermesse. E si racconta tra i progetti futuri e il rapporto con il leggendario regista Clint Eastwood, oggi 96enne. "Il ritiro di mio padre dalle scene? E' la prima volta che lo sento dire. Ma con lui non si può mai dire mai, non si sa mai".

"Dato per scontato che i rapporti con il proprio padre sono sempre complicati e oscuri, mi sembra che Clint Eastwood sia ancora molto preso dal suo lavoro. Riguardo al suo pensionamento non è la prima volta che lo sento, ma con lui non si sa mai". Dopo le parole del figlio Kyle che aveva annunciato il ritiro del padre, a Taormina il fratello, Scott Eastwood, smentisce ancora una volta, confermando che per la leggenda di Hollywood è ancora presto per appendere il cappello al chiodo.

il Taormina Film Festival International Award e i nuovi progetti

L'occasione è stato l'incontro oggi al Festival di Taormina con Scott Eastwood, attore e musicista, che riceve stasera il Taormina Film Festival International Award al Teatro Antico. L'attore ha poi commentato il rapporto con il padre, una figura così iconica all'interno del panorama cinematografico mondiale: "Ogni rapporto padre-figlio è complicato", ha ammesso. "Molti mi chiedono spesso quanto sia scoraggiante o pesante avere un padre così, ma per me è l'esatto contrario. Il suo lavoro mi ispira profondamente, ed è probabilmente il motivo per cui ho scelto questa carriera: voglio raccontare storie e continuare a farlo perché, grazie a lui, ho visto da vicino cosa è possibile realizzare. Guardo la situazione da una prospettiva decisamente diversa rispetto a tutti gli altri".

i progetti futuri

"Girerò un film in autunno inoltrato con Rosario Dawson e Antonio Banderas. E' una specie di dramma latino ambientato a New York con dei giovani avvocati. E' un progetto forte, non so ancora il titolo", ha concluso parlando del futuro.