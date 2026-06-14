"Sono un grande fan di Ultimo, e se è della Roma, lo scuso, lo perdono. Va bene così la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio": lo ha dichiarato sul red carpet l'attore premio Oscar Russell Crowe, ospite d'onore al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima mondiale il suo nuovo film 'Bear Country'

"Sono un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album 'Solo'. Ha delle bellissime canzoni ed è un artista davvero di grande talento, sia come cantante che come performer". Lo ha dichiarato sul red carpet l'attore premio Oscar Russell Crowe, ospite d'onore al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima mondiale il suo nuovo film 'Bear Country'.

"E' della Roma? Lo scuso, lo perdono. Va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio", ha scherzato l'interprete del 'Gladiatore', quando gli è stato fatto notare che Ultimo è tifoso della Roma, mentre l'attore neozelandese è un noto simpatizzante della Lazio. "Forse avrei dovuto menzionare Lucio Battisti...ma mi piace davvero moltissimo la musica di Ultimo", ha ribadito l'attore. "Duettare con lui? Forse è troppo 'cool' per un vecchio come me, ma mi piace davvero moltissimo la sua musica", ha concluso Russell Crowe sorridendo. Approfondimento Taormina Film Festival 2026, il programma e gli ospiti