Russell Crowe al Taormina Film Festival: "Mi piace Ultimo, è della Roma ma lo perdono"Spettacolo
"Sono un grande fan di Ultimo, e se è della Roma, lo scuso, lo perdono. Va bene così la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio": lo ha dichiarato sul red carpet l'attore premio Oscar Russell Crowe, ospite d'onore al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima mondiale il suo nuovo film 'Bear Country'
"Sono un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album 'Solo'. Ha delle bellissime canzoni ed è un artista davvero di grande talento, sia come cantante che come performer". Lo ha dichiarato sul red carpet l'attore premio Oscar Russell Crowe, ospite d'onore al Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima mondiale il suo nuovo film 'Bear Country'.
"E' della Roma? Lo scuso, lo perdono. Va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio", ha scherzato l'interprete del 'Gladiatore', quando gli è stato fatto notare che Ultimo è tifoso della Roma, mentre l'attore neozelandese è un noto simpatizzante della Lazio. "Forse avrei dovuto menzionare Lucio Battisti...ma mi piace davvero moltissimo la musica di Ultimo", ha ribadito l'attore. "Duettare con lui? Forse è troppo 'cool' per un vecchio come me, ma mi piace davvero moltissimo la sua musica", ha concluso Russell Crowe sorridendo.
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Sabato 13 giugno Russell Crowe ha presenato in anteprima mondiale al pubblico del Teatro Antico il suo nuovo lavoro cinematografico, La vendetta perfetta – Bear Country. Nel corso della serata l’attore premio Oscar ha ricevuto il Taormina Film Festival International Achievement Award, riconoscimento destinato a figure che hanno segnato in maniera duratura la storia del cinema internazionale grazie al proprio talento, al carisma e al percorso artistico sviluppato nel corso della carriera. Il film, previsto nelle sale dal 26 agosto, viene descritto come un crime thriller caratterizzato da un ritmo incalzante, capace di alternare tensione, suspense e momenti più leggeri.