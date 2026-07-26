Ryan Gosling entra nel Marvel Cinematic Universe: sarà Ghost Rider nel nuovo film diretto da Shawn Levy e atteso nelle sale nel 2028. L’annuncio è giunto nella Hall H del Comic-Con di San Diego. Per l’attore di Project Hail Mary e Barbie sarà il primo ruolo da supereroe. Il progetto riporta sul grande schermo lo Spirito della Vendetta dopo i due film con Nicolas Cage e la versione di Robbie Reyes interpretata da Gabriel Luna in Agents of S.H.I.E.L.D.. Marvel non ha ancora svelato trama, cast completo e data precisa Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ryan Gosling aveva già guidato di notte tra neon, silenzi e cattive intenzioni in Drive. Ora il motore prenderà fuoco insieme alla sua testa. Non è una metafora: l’attore entrerà nel Marvel Cinematic Universe interpretando Ghost Rider, lo Spirito della Vendetta dal teschio fiammeggiante che attraversa le strade dell’universo Marvel in sella a una motocicletta infernale. Il film sarà diretto da Shawn Levy, scritto da Jonathan Tropper e arriverà nelle sale nel 2028, sicché la strada è lunga e la data precisa non è ancora stata comunicata. L’annuncio è arrivato sabato 25 luglio, durante il panel dei Marvel Studios nella Hall H del Comic-Con di San Diego, davanti a circa settemila spettatori, con Gosling che ha raggiunto sul palco il presidente dello studio Kevin Feige

Ghost Rider con Ryan Gosling, cosa sappiamo Regia: Shawn Levy Sceneggiatura: Jonathan Tropper Protagonista: Ryan Gosling Uscita: 2028, giorno non ancora comunicato Personaggio: lo Spirito della Vendetta, indicato dalle testate di settore come Johnny Blaze ma non confermato dallo studio Riprese e resto del cast: non annunciati Per il protagonista di Barbie, La La Land e Project Hail Mary sarà il primo ruolo da supereroe della carriera. La promessa, almeno sulla carta, è affidare uno dei personaggi più oscuri e visivamente riconoscibili della Marvel a un attore capace di trasformare la malinconia in azione e l’ironia in una crepa nella corazza.

L’annuncio di Ryan Gosling nella Hall H Il nome di Ryan Gosling circolava da tempo intorno al personaggio. L’attore aveva già manifestato pubblicamente il proprio interesse per Ghost Rider e, durante il panel, ha ricordato di desiderare quel ruolo da molto tempo. A trasformare le indiscrezioni in realtà è stato Kevin Feige. Nelle settimane precedenti, il giornalista Josh Horowitz aveva domandato al presidente dei Marvel Studios perché Gosling non fosse ancora Ghost Rider. Durante la presentazione, la domanda è tornata al centro di uno sketch concluso con l’ingresso dell’attore sul palco, accolto dagli applausi della Hall H. Accanto a lui è arrivato Shawn Levy, che ha ricordato la precedente apparizione al Comic-Con per Deadpool & Wolverine e il lavoro appena concluso con Gosling in Star Wars: Starfighter. Il regista ha raccontato di aver accolto immediatamente l’interesse dell’attore per il personaggio. La sintesi è stata semplice e molto poco diplomatica: «Let’s ride». Si parte. Approfondimento La La Land torna al cinema per i 10 anni, corretta la locandina

Quando esce Ghost Rider con Ryan Gosling Il nuovo Ghost Rider sarà distribuito nei cinema nel 2028, ma Marvel Studios non ha ancora comunicato il giorno di uscita. Non sono stati annunciati neppure lo sceneggiatore, l’inizio delle riprese e gli altri componenti del cast. Il progetto è stato presentato come un film autonomo dedicato allo Spirito della Vendetta, pur inserito nel Marvel Cinematic Universe. Per il momento non è noto in quale fase della cronologia sarà ambientato né quali collegamenti avrà con gli altri personaggi dello studio. L’uscita nel 2028 suggerisce comunque una lavorazione ancora nelle fasi iniziali. Il teschio è acceso, insomma, ma la strada davanti alla motocicletta resta in gran parte avvolta nel fumo Approfondimento L'ultima missione: Project Hail Mary, tutto sul film con Ryan Gosling

Ryan Gosling interpreterà Johnny Blaze? Resta da chiarire quale incarnazione di Ghost Rider interpreterà Ryan Gosling. Le principali agenzie hanno riportato l’annuncio presentandolo semplicemente come il nuovo Spirito della Vendetta, senza specificare l’identità umana del personaggio. Alcune cronache del panel lo indicano invece già come Johnny Blaze, il motociclista acrobatico reso celebre al cinema da Nicolas Cage. Johnny Blaze rimane dunque l’ipotesi più probabile, ma in attesa di una sinossi o di un comunicato dettagliato dei Marvel Studios è preferibile non trasformarla in una certezza assoluta. Nel corso dei decenni, infatti, il teschio fiammeggiante è stato indossato da numerosi personaggi, tra cui Danny Ketch, Robbie Reyes, Alejandra Jones e Kushala. Ghost Rider non è un’unica identità, ma un titolo legato agli Spiriti della Vendetta, capaci di attraversare epoche, corpi e persino mezzi di trasporto differenti. Il diavolo, come sempre, è nei dettagli. Nel caso di Ghost Rider, qualche volta anche nel contratto Approfondimento Star Wars: Starfighter, la prima immagine del film con Ryan Gosling

Chi è Johnny Blaze nei fumetti Marvel Johnny Blaze debuttò nel 1972 sulle pagine di Marvel Spotlight n. 5. Motociclista acrobatico cresciuto nel mondo degli spettacoli di stunt, accetta un patto demoniaco nel tentativo di salvare il proprio padre adottivo e finisce legato allo Spirito della Vendetta Zarathos. Quando si trasforma in Ghost Rider, il suo volto lascia il posto a un teschio avvolto dalle fiamme. Possiede forza e resistenza sovrumane, controlla il fuoco infernale e può scagliare contro i colpevoli lo Sguardo di Penitenza, costringendoli a sperimentare il dolore provocato alle proprie vittime. Sotto il cuoio, le catene e la motocicletta infernale, Johnny Blaze rimane però un uomo in lotta con la propria maledizione. È questa contraddizione ad aver trasformato il personaggio in qualcosa di più di una spettacolare copertina heavy metal: Ghost Rider punisce il male, ma deve continuamente fare i conti con il demone che porta dentro.

Da Nicolas Cage a Ryan Gosling Ghost Rider è già arrivato due volte sul grande schermo con il volto di Nicolas Cage. L’attore interpretò Johnny Blaze in Ghost Rider, diretto da Mark Steven Johnson e uscito nel 2007, e nel seguito Ghost Rider – Spirito di vendetta, firmato da Mark Neveldine e Brian Taylor e distribuito nel 2012. I due film furono prodotti da Sony e non appartenevano al Marvel Cinematic Universe. Nel primo capitolo, Blaze vendeva la propria anima al diavolo per salvare il padre adottivo dal cancro, salvo scoprire che nessun accordo infernale contempla davvero una clausola favorevole al contraente umano. Trasformato nello Spirito della Vendetta, imparava a controllare il fuoco, la catena e lo Sguardo di Penitenza. Nel cast figurava anche Eva Mendes, compagna di lunga data di Ryan Gosling, nei panni di Roxanne Simpson. A quasi vent’anni dall’uscita del primo film, Ghost Rider torna così curiosamente in famiglia, ma la motocicletta cambia proprietario. I film con Cage ricevettero un’accoglienza critica tutt’altro che entusiastica, ma contribuirono a fissare nell’immaginario popolare l’aspetto cinematografico del personaggio: giubbotto di pelle, catena, motocicletta infuocata e un teschio che rende superflua qualsiasi discussione sul trucco.

Gabriel Luna e Robbie Reyes in Agents of S.H.I.E.L.D. L’altra importante incarnazione televisiva è Robbie Reyes, interpretato da Gabriel Luna nella quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.. A differenza di Johnny Blaze, Robbie non attraversa la notte su una motocicletta, ma al volante di una Dodge Charger trasformata in automobile infernale. Robbie è un giovane meccanico di Los Angeles che cerca di proteggere il fratello Gabe e di allontanarlo da un quartiere segnato dalla violenza. Dopo essere stato ucciso, viene riportato in vita e legato allo spirito criminale dello zio Eli Morrow, assumendo il ruolo di Ghost Rider. Gabriel Luna avrebbe dovuto riprendere il personaggio in una serie autonoma destinata a Hulu, annunciata nel maggio 2019 e successivamente abbandonata a causa di divergenze creative. Il film con Ryan Gosling rappresenta quindi il primo ritorno di Ghost Rider al centro di una produzione live action dalla cancellazione di quel progetto e il suo esordio sul grande schermo all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Danny Ketch, Robbie Reyes e gli altri Ghost Rider Johnny Blaze resta l’incarnazione più celebre, ma non è l’unico personaggio ad aver portato il nome Ghost Rider. Negli anni Novanta Danny Ketch contribuì a rilanciare il mito, introducendo o rendendo centrali elementi come la catena e lo Sguardo di Penitenza. Robbie Reyes, introdotto nei fumetti nel 2014, sostituì la motocicletta con una muscle car e legò il proprio destino a Eli Morrow. Nel tempo sarebbe diventato anche un componente degli Avengers e una figura importante nelle battaglie legate al Multiverso. L’universo Marvel ha inoltre ospitato Ghost Rider preistorici, pistoleri, cavalieri, versioni cosmiche e incarnazioni provenienti dal futuro. Lo Spirito della Vendetta non è un costume da tramandare, ma una maledizione capace di cambiare volto senza perdere il proprio fuoco. Per questo il film diretto da Levy dispone di una mitologia più ampia della semplice storia di un motociclista con il teschio in fiamme. Può diventare un horror soprannaturale, un western contemporaneo, un racconto faustiano o un road movie attraversato dal fuoco dell’inferno

Shawn Levy torna alla Marvel dopo Deadpool & Wolverine Alla regia ci sarà Shawn Levy, già autore di Deadpool & Wolverine, il film del 2024 con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Il regista conosce dunque il linguaggio dei Marvel Studios, l’equilibrio tra spettacolo e ironia e le difficoltà di inserire personaggi molto amati all’interno di un universo narrativo affollato. Levy e Gosling hanno appena lavorato insieme a Star Wars: Starfighter, avventura autonoma di Lucasfilm ambientata in un periodo mai esplorato prima dalla saga e attesa nei cinema il 28 maggio 2027. Nel cast figurano anche Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams. La collaborazione sembra avere creato una fiducia sufficiente per affrontare un personaggio complesso come Ghost Rider. Levy sa dirigere il blockbuster contemporaneo e costruire commedie d’azione fondate sulla personalità dei protagonisti. La vera sfida sarà non rendere Ghost Rider troppo levigato. Il personaggio ha bisogno di asfalto, colpa, fiamme e oscurità: meno battute programmate al millimetro, più odore di benzina e dannazione. Approfondimento Deadpool & Wolverine, la recensione del film Marvel

Il primo supereroe della carriera di Ryan Gosling Nonostante una carriera ormai lunga e la crescente frequentazione dei grandi blockbuster, Ryan Gosling non aveva mai interpretato un supereroe. Ghost Rider segna quindi il suo ingresso in un genere che l’attore aveva finora osservato dall’esterno. Negli ultimi anni Gosling ha alternato l’autoironia di Ken in Barbie all’azione di The Fall Guy e alla fantascienza di Project Hail Mary. Nel 2027 entrerà nell’universo di Star Wars con Starfighter, prima di approdare nel 2028 al Marvel Cinematic Universe. Ghost Rider potrebbe riunire molte delle qualità mostrate dall’attore nel corso della carriera: la solitudine di Drive, il rapporto quasi carnale con la motocicletta di Come un tuono, la fisicità del cinema d’azione e quella comicità trattenuta che gli permette di prendere sul serio un personaggio senza imprigionarlo nella solennità. La scelta possiede anche un’ironia visiva irresistibile. Hollywood affida uno dei suoi volti più riconoscibili a un eroe che, nel momento decisivo, il volto lo perde completamente.

Ghost Rider e il lato oscuro del Marvel Cinematic Universe Il debutto cinematografico del personaggio nel MCU potrebbe aprire nuovamente le porte alla dimensione soprannaturale e horror dell’universo Marvel. Per ora, però, non sono stati annunciati collegamenti con altri eroi, gruppi o progetti dello studio. Nei fumetti Johnny Blaze è strettamente legato ai Midnight Sons, formazione soprannaturale che, nelle sue diverse incarnazioni, ha coinvolto personaggi come Blade, Doctor Strange, Moon Knight, Morbius, Werewolf by Night, Elsa Bloodstone e Doctor Voodoo. Non tutti hanno fatto parte contemporaneamente della medesima squadra, ma appartengono alla stessa area occulta dell’universo Marvel. Questo non significa che Marvel Studios stia preparando automaticamente un film sui Midnight Sons. La storia editoriale offre però al nuovo Ghost Rider numerose strade possibili. La scelta migliore potrebbe essere partire da un racconto autonomo: un uomo, una maledizione e una motocicletta lanciata lungo una strada che sembra non finire mai. Prima di collegare l’inferno al Multiverso, occorre far sentire il calore delle fiamme.