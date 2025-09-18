Star Wars: Starfighter, la prima immagine del film con Ryan Gosling

Il regista ha condiviso il primo scatto dello spin-off dal set in Sardegna. L'attore ha dichiarato: “La sceneggiatura è semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e avventura”

“Da qualche parte nel Mar Mediterraneo”, recita così la didascalia della prima immagine di scena diffusa dal regista Shawn Levy sul proprio Instagram del film Star Wars: Starfighter. Da una galassia molto lontana la saga, questa volta, introduce i nuovi arrivati Ryan Gosling e Flynn Gray mentre vanno alla deriva nel bel mezzo del mare (della Sardegna, da come si legge nel geotag del post IG) su quella che può sembrare un'imbarcazione. Un cambiamento quasi radicale rispetto alle classiche ambientazioni galattiche e sui pianeti deserti di Tatooine e Jakku.

“UNA SCENEGGIATURA SEMPLICEMENTE FANTASTICA” “La sceneggiatura è semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e avventura” ha dichiarato Ryan Gosling. “Non c’è regista migliore di Shawn per portarla sullo schermo”. I dettagli della trama, tuttavia, non sono ancora chiari, ma Lucasfilm ha dichiarato che si tratterà di una storia del tutto originale e ambientata in un periodo mai esplorato prima dalla saga. Quel che è praticamente certo, invece, è che la pellicola di Levy sarà ambientata circa cinque anni dopo gli avvenimenti di Star Wars: The Rise of Skywalker (2019). Potrebbe interessarti La spada laser di Darth Vader venduta per 3,6 milioni di dollari

DOVE ERAVAMO RIMASTI In The Rise of Skywalker, l’ultima puntata della saga Skywalker, la Resistenza guidata da Rey, Poe e Finn si trova ad affrontare il ritorno dell’imperatore Palpatine, tornato grazie a un oscuro “wayfinder” Sith. Rey intraprende un viaggio per raggiungere il misterioso pianeta Exegol e chiudere definitivamente l’epopea dei Jedi, ma dovrà fare i conti con la sua eredità e lo scontro con Kylo Ren/Ben Solo, mentre la battaglia finale tra luce e tenebra deciderà il destino della galassia.