Star Wars: Starfighter, la prima immagine del film con Ryan Gosling

Cinema

Il regista ha condiviso il primo scatto dello spin-off dal set in Sardegna. L'attore ha dichiarato: “La sceneggiatura è semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e avventura” 

“Da qualche parte nel Mar Mediterraneo”, recita così la didascalia della prima immagine di scena diffusa dal regista Shawn Levy sul proprio Instagram del film Star Wars: Starfighter. Da una galassia molto lontana la saga, questa volta, introduce i nuovi arrivati Ryan Gosling e  Flynn Gray mentre vanno alla deriva nel bel mezzo del mare (della Sardegna, da come si legge nel geotag del post IG) su quella che può sembrare un'imbarcazione. Un cambiamento quasi radicale rispetto alle classiche ambientazioni galattiche e sui pianeti deserti di Tatooine e Jakku.

“UNA SCENEGGIATURA SEMPLICEMENTE FANTASTICA”

“La sceneggiatura è semplicemente fantastica, con personaggi originali e una storia piena di cuore e avventura” ha dichiarato Ryan Gosling. “Non c’è regista migliore di Shawn per portarla sullo schermo”. I dettagli della trama, tuttavia, non sono ancora chiari, ma Lucasfilm ha dichiarato che si tratterà di una storia del tutto originale e ambientata in un periodo mai esplorato prima dalla saga. Quel che è praticamente certo, invece, è che la pellicola di Levy sarà ambientata circa cinque anni dopo gli avvenimenti di Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

La spada laser di Darth Vader venduta per 3,6 milioni di dollari

DOVE ERAVAMO RIMASTI

In The Rise of Skywalker, l’ultima puntata della saga Skywalker, la Resistenza guidata da Rey, Poe e Finn si trova ad affrontare il ritorno dell’imperatore Palpatine, tornato grazie a un oscuro “wayfinder” Sith. Rey intraprende un viaggio per raggiungere il misterioso pianeta Exegol e chiudere definitivamente l’epopea dei Jedi, ma dovrà fare i conti con la sua eredità e lo scontro con Kylo Ren/Ben Solo, mentre la battaglia finale tra luce e tenebra deciderà il destino della galassia.

STARFIGHTER 2027: COSA CI ASPETTA

Starfighter uscirà nelle sale americane con distribuzione targata Disney il 28 maggio 2027 e le riprese, come si può intuire dalla foto diffusa, potrebbero già essere iniziate e andare avanti per tutto il 2025. Accanto a Gosling completano il cast: Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e la premio Oscar Amy Adams. Un ensemble che conferma la portata ambiziosa del progetto, sviluppato da Levy a partire dal 2022 e prodotto insieme a Kathleen Kennedy per Lucasfilm, mentre la sceneggiatura è di Jonathan Tropper. 

Star Wars Day 2025, gadget e collezioni per celebrare il 4 maggio

May the 4th Be With You! La Forza scorre potente il 4 maggio tra i fan di tutto il mondo di Guerre Stellari, specie tra quelli che intendono celebrare la ricorrenza con giochi, accessori e gadget a tema. Ecco una carrellata di proposte molte delle quali realizzate da Disney e i suoi brand partner. L'avventura e i festeggiamenti proseguono anche nei prossimi mesi con l'arrivo di altre novità da preordinare

