Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling nella prima immagine del film

Pubblicata la prima foto di Star Wars: Starfighter con protagonista Ryan Gosling. Dietro la macchina da presa Shawn Levy. L'attesa pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 28 maggio 2027
Diffusa la prima immagine ufficiale di Star Wars: Starfighter con protagonista Ryan Gosling (FOTO) per la regia di Shawn Levy. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi tra circa due anni, più precisamente il 28 maggio 2027.
STAR WARS: STARFIGHTER, IL POST SU INSTAGRAM
Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film di una delle saghe di maggior successo di sempre. L’account Instagram del franchise ha condiviso uno scatto in bianco e nero dell’attore e Flynn Gray. Il post ha ottenuto più di 100.000 like in meno di ventiquattro ore. Presenti nel cast anche Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams.
Le produzione del film, scritto da Jonathan Tropper, ha avuto inizio nel Regno Unito. Stando a quanto rilanciato da Deadline, in occasione della presentazione del progetto, Shawn Levy ha dichiarato: “Sento un profondo senso di eccitazione e onore mentre iniziamo la produzione di Star Wars: Starfighter”.
Il regista ha aggiunto: “Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato, invitandomi a sviluppare un'avventura originale in questa incredibile galassia di Star Wars, questa esperienza è stata un sogno che si è avverato sia a livello creativo che personale”. Il regista ha aggiunto: “Star Wars ha plasmato la mia percezione di ciò che una storia possa fare, di come personaggi e momenti cinematografici possano vivere con noi per sempre”. Infine, il regista ha concluso: ”Unirmi a questa galassia narrativa con collaboratori così brillanti, sullo schermo e fuori, è l'emozione di una vita".
Come riportato dalla BBC, Ryan Gosling ha parlato del progetto: "La verità è che questa sceneggiatura è semplicemente fantastica. Ha una storia fantastica con personaggi straordinari e originali. È piena di sentimento e avventura, e per questa storia in particolare non c'è davvero nessun regista più perfetto di Shawn”.
Massimo riserbo sulla sinossi. Stando a quanto riportato sul sito di Star Wars, la storia si svolgerebbe cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il film campione di incassi con un botteghino internazionale da oltre un miliardo di dollari. Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ha specificato: “Non è un prequel, non è un sequel, è una nuova avventura. È ambientato in un periodo di tempo che non abbiamo ancora visto esplorato”
