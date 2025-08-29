Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling nella prima immagine del film

STAR WARS: STARFIGHTER, IL POST SU INSTAGRAM

Ryan Gosling sarà il protagonista del nuovo film di una delle saghe di maggior successo di sempre. L’account Instagram del franchise ha condiviso uno scatto in bianco e nero dell’attore e Flynn Gray. Il post ha ottenuto più di 100.000 like in meno di ventiquattro ore. Presenti nel cast anche Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings e Amy Adams.

Le produzione del film, scritto da Jonathan Tropper, ha avuto inizio nel Regno Unito. Stando a quanto rilanciato da Deadline, in occasione della presentazione del progetto, Shawn Levy ha dichiarato: “Sento un profondo senso di eccitazione e onore mentre iniziamo la produzione di Star Wars: Starfighter”.