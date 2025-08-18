Addio Terence Stamp, l'attore di Superman e Star Wars aveva 87 anni

E' stato uno dei volti più brillanti del cinema britannico, si è spento nel massimo riserbo all'età di 87 anni, domenica 17 agosto. A darne notizia la sua famiglia in un comunicato. Protagonista del cinema internazionale a partire dagli anni '60, Stamp ha recitato in film come Superman, The Movie e Priscilla - La regina del deserto. Nella sua carriera ha lavorato, tra gli altri, con Fellini, Pasolini, Nelo Risi e Patroni Griffi

Nato a Stepney, nella zona est di Londra, figlio di un marinaio di rimorchiatore, vinse una borsa di studio per una scuola di recitazione e da attor giovane condivise un appartamento con il suo collega emergente Michael Caine, che Stamp in seguito descrisse come il suo guru. Il suo primo ruolo importante sul grande schermo fu nel 1962 in Billy Budd, per il quale ricevetteuna nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Perse il ruolo di James Bond contro Sean Connery e fu sostituito nel ruolo principale di Blow-Up di Michelangelo Antonioni da David Hemmings. Ma recitò al fianco di Monica Vitti in Modesty Blaise, diretto da Joseph Losey.