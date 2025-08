Star Wars: Starfighter, Matt Smith sarà il cattivo del film

Come riporta in esclusiva Deadline, la star della serie tv House of the Dragon si è unita al cast della pellicola diretta da Shawn Levy e con Ryan Gosling e Mia Goth come protagonisti

Matt Smith, star della serie tv House of the Dragon nel ruolo di Daemon Targaryen, si è unito al cast del film Star Wars: Starfighter scritto da Jonathan Tropper, diretto da Shawn Levy e con Ryan Gosling e Mia Goth come protagonisti. Il casting del progetto ha avuto inizio nelle ultime due settimane. Come riporta in esclusiva Deadline sulla base di fonti vicine all’attore, attualmente i dettagli sul suo ruolo sarebbero ancora vaghi, anche se lui potrebbe interpretare un antagonista. Ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars – L’ascesa di Skywalker del 2019 (che aveva concluso la saga di Skywalker e che è attualmente l’ultima pellicola dal punto di vista cronologico nella linea temporale di Star Wars), e incentrato sui nuovi personaggi dell’universo stellare, il film inizierà le riprese in autunno e dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche il 28 maggio 2027.

LA GALASSIA DI STAR WARS GIÀ SFIORATA UNA VOLTA Non è la prima volta che Matt Smith si avvicina al franchise di Star Wars. L’attore britannico, noto anche per la sua presenza nella serie tv Doctor Who, avrebbe infatti dovuto recitare già nel film Star Wars: L’ascesa di Skywalker, ma alla fine non era apparso nella pellicola. “Eravamo sul punto di esserci, ma non è mai successo”, aveva raccontato nel 2021 in un episodio del podcast Happy Sad Confused. “Credo che fosse la cosa alla quale avevano pensato prima. Alla fine, la parte è diventata obsoleta e non ne hanno avuto bisogno. Quindi, non sono mai riuscito a partecipare a Star Wars”. Smith non ha mai fornito dettagli sul ruolo che avrebbe interpretato, anche se molti gli avevano attribuito il potenziale volto del figlio dell’Imperatore Palpatine. “Erano una parte e un concetto davvero groovy. Era una cosa importante, un grande dettaglio narrativo. Un dettaglio narrativo trasformativo di Star Wars. Ma non ha mai superato il vaglio. Era un grande cambiamento nella storia del franchise”. Tra gli altri lavori dell’attore compaiono sia i film Ultima notte a Soho e Morbius, sia la serie tv The Crown (dove ha interpretato il principe Filippo, ruolo che gli ha garantito una candidatura agli Emmy Awards). Presto apparirà nella pellicola Caught Stealing di Darren Aronofsky al fianco di Austin Butler e Zoë Kravitz. Approfondimento Star Wars, Starfighter di Shawn Levy con Ryan Gosling uscirà nel 2027