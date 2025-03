Doctor Who, il trailer e la data di uscita della seconda stagione

Sta per iniziare un nuovo viaggio del Dottore. Il canale YouTube di Disney IT ha diffuso il trailer della seconda stagione della serie tv con protagonista Ncuti Gatwa . Il primo episodio sarà distribuito il 12 aprile.

La seconda stagione della serie televisiva è pronta al decollo. Disney Italia ha pubblicato il trailer, visibile in apertura, offrendo un primo sguardo suoi nuovi attesi episodi. Ncuti Gatwa tornerà nel ruolo del protagonista, al suo fianco Verada Sethu nei panni di Belinda Chandra. Come riportato dal BBC, nel cast anche Millie Gibson come Ruby Sunday. Inoltre, annunciati Rylan, Anita Dobson, Bonnie Langford, Jemma Redgrave, Caoilfhionn Dunne, Christopher Chung, Evelyn Miller, Ariyon Bakare, Julie Dray, Jonah Hauer-King e Rose Ayling-Ellis.

La BBC ha diffuso la sinossi ufficiale: “Il pubblico si unisce al Dottore a Belinda Chandra in un epico viaggio per riportare Belinda sulla Terra. Ma una forza misteriosa li fermerà dal ritorno, la squadra TARDIS che viaggia nel tempo dovrà affrontare grandi pericoli, nemici feroci e terrori più pericolosi che mai”.

Lo sceneggiatore Russell T Davies ha dichiarato: “L'entusiasmo aumenta con l'avvicinarsi della nuova stagione e non c'è niente che un fan di Doctor Who ami più dei fatti!”. La serie tv, formata da otto episodi, debutterà il 12 aprile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Questi i titoli in lingua originale degli episodi: