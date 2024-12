Un nuovo volto di Doctor Who anticipa un “duo inaspettato” nello speciale di Natale. Nicola Coughlan, guest star di Doctor Who, ha svelato che il cuore dello speciale natalizio ruota attorno a un’ accoppiata “davvero insolita”. L’episodio, scritto da Steven Moffat, vedrà l’attrice condividere lo schermo con Ncuti Gatwa, suo co-protagonista in Barbie, nei panni del 15° Dottore. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo

È uscito nelle scorse ore il trailer dello speciale natalizio Doctor Who: Joy to the World (potete guardarlo nel video che trovate qui in alto).



Un nuovo volto di Doctor Who anticipa un “duo inaspettato” nello speciale di Natale. Nicola Coughlan, guest star di Doctor Who, ha svelato che il cuore dello speciale natalizio ruota attorno a un’ accoppiata “davvero insolita”. L’episodio, scritto da Steven Moffat, vedrà l’attrice condividere lo schermo con Ncuti Gatwa, suo co-protagonista in Barbie, nei panni del 15° Dottore.



In una recente intervista rilasciata a TV Insider, Coughlan ha condiviso dettagli sulla dinamica tra il suo personaggio, Joy, e il Dottore, sottolineando che potrebbe sorprendere il pubblico. “Joy è piuttosto timida e non ama attirare l’attenzione, mentre il Dottore non può fare a meno di essere al centro dell’attenzione: è così vivace e pieno di energia. Ma col tempo si capisce quanto abbiano davvero bisogno l’uno dell’altra. Il loro incontro nell’episodio è davvero speciale,” ha detto l’attrice.

Lo showrunner storico torna per un’avventura unica

Dopo anni di assenza, Steven Moffat, lo storico e amatissimo showrunner di Doctor Who, torna a scrivere uno speciale natalizio, il primo dal 2017.

Moffat ha parlato del legame unico tra il Dottore e Joy in Joy to the World, spiegando che il tempo limitato influisce profondamente sulla loro interazione. “È tutta una questione di velocità: il Dottore deve conoscerla in fretta”, ha spiegato Moffat. “C’è un’emergenza e lei, in pratica, è legata a una bomba. Non ha tempo per le sue solite chiacchierate tranquille o per fare colpo come farebbe di solito. Deve conoscerla molto, molto bene in pochissimo tempo, il che lo rende quasi un po’ spietato”.



Un’avventura natalizia nel Time Hotel

La trama di Joy to the World si sviluppa attorno a uno dei temi cari allo storico showrunner di Doctor Who, il sopracitato Steven Moffat: la manipolazione del tempo.

La Villengard Corporation, un’entità malvagia, sta tentando di creare una stella artificiale attraverso il Time Hotel, sfruttando eventi storici. Joy, che spera di trascorrere un Natale sereno in un hotel di Londra, si ritroverà coinvolta in un’avventura quando il Dottore piomba nella sua stanza. Insieme scopriranno che l’hotel utilizza tecnologie temporali per riempire camere invendute…



Un’avventura con due versioni del Dottore

Nel corso dell’episodio, Joy sarà testimone di una strana situazione: due incarnazioni del 15° Dottore collaboreranno per smascherare un complotto pericoloso.

La sinossi ufficiale dell’episodio recita quanto segue: “Quando Joy si registra in un hotel londinese nel 2024, scopre un passaggio segreto verso il Time Hotel, trovandosi davanti a pericoli, dinosauri e il Dottore. Ma un piano mortale sta per essere messo in atto sulla Terra, proprio in tempo per Natale”.



Dinosauri e il ritorno di nemici classici

Joy to the World includerà anche il ritorno dei Siluriani, una specie di nemici storici di Doctor Who. Jonathan Aris (Good Omens) interpreterà Melnak, una creatura rettiliana, mentre Julia Watson (Casualty) e Peter Benedict (Dark) appariranno nei ruoli di Hilda e Basil, una coppia degli anni ’40 che incontrerà il Dottore. Altri membri del cast includono Niamh Marie Smith, Phil Baxter, Samuel Sherpa-Moore e Steph de Whalley.



Il ritorno di storie con versioni multiple del Dottore

Moffat non è nuovo a trame che intrecciano diverse incarnazioni del Dottore. Per esempio, nel 50° anniversario dello show, The Day of the Doctor, il 10° e l’11° Dottore hanno unito le forze.

Ed è accaduto anche nell’episodio Twice Upon a Time, quando il 1° e il 12° Dottore si sono incontrati durante la prima guerra mondiale. In passato, lo stesso Steven Moffat ha orchestrato incontri tra versioni diverse del Maestro, come nei due episodi World Enough and Time e The Doctor Falls.



Potete guardare il trailer ufficiale dello speciale natalizio di Doctor Who, intitolato Doctor Who: Joy to the World, nel video che trovate in alto.