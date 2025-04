In occasione dell'uscita nelle sale italiane di La gazza ladra di Robert Guédiguian, prevista per il 17 aprile, in testa all'articolo potete vedere una scena del film in esclusiva per il sito di Sky TG24.

Presentato in anteprima nazionale italiana lo scorso ottobre nella sezione Grand Public alla Festa del cinema di Roma, il lungometraggio è ambientato sotto il sole Marsiglia, in riva al mare, dove sorge il quartiere di L'Estaque. È qui che vive Maria (Ariane Ascaride), che si dedica ad aiutare e ad accudire le persone anziane. Sedotta un tempo dall’agiatezza borghese ma ora in condizioni economiche precarie, Maria è convinta che la vita vada vissuta nel presente, seguendo i propri desideri e passioni, come quella per la musica. Per mantenere questo ideale, Maria, come la "gazza" di Rossini, compie una serie di piccoli furti a discapito dei suoi anziani clienti, convinta di non fare nulla di male, per togliersi qualche sfizio, che altrimenti le sarebbe precluso - come una cena a base di ostriche vista mare - ma soprattutto per potere pagare le lezioni di piano al promettente nipotino. I furti però vengono a galla, innescando una serie di inevitabili conseguenze che metteranno a dura prova gli equilibri della sua famiglia e di coloro ai quali ha dedicato la vita.

Le parole del regista Robert Guédiguian

"Mangiando le ostriche ascoltando un concerto di Rubinstein, Maria si abbandona al piacere, alla sensualità e al gusto per la vita. Maria, infatti, non ruba solo perché il nipote possa suonare il pianoforte. Penso che tutti, per quanto deprivati dalla vita, abbiano diritto al piacere. Non dovremmo pretendere solo il minimo indispensabile. La vita non può essere ridotta al necessario, occorre anche godere della leggerezza, della bellezza. In passato ho studiato i negoziati per la creazione del salario minimo tra datori di lavoro e sindacati. Queste trattative furono orribili perché per determinare un importo minimo si discuteva su cosa fosse necessario o meno per i lavoratori. Sul numero di pigiami di cui necessita una persona all'anno, ad esempio: uno o due? Un lavoratore ha bisogno di un abito oppure no? Alcuni hanno detto di no: un operaio indossa un abito il giorno del suo matrimonio e lo stesso gli viene messo addosso il giorno del suo funerale. E basta. Non esisteva alcuna idea di cultura o di sport come necessaria. È stato disamante. Inconsciamente, Maria si comporta come un'anarchica.Le classi medie dovrebbero mostrare più solidarietà verso i più poveri. Tassare i superprofitti non sarà sufficiente. Non risolveremo tutti i problemi del mondo tassando del 10% i più ricchi della popolazione. Anche le persone di livello sociale medio devono aiutare i loro vicini meno abbienti."