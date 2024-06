I fan di Doctor Who perplessi per una decisione che riguarda Sutekh

L'episodio del 1975 in cui compariva il villan è stato modificato: la famosa "terza mano", che in realtà era la mano di un membro dello staff, non c'è più. E questo ha creato discussione su X

"Aww, la mano di Sutekh se n'è andata!", si legge su X. "Provo emozioni contrastanti a riguardo". E ancora: "Hanno rimosso digitalmente la mano", 'Non solo hanno rimosso la mano di Sutekh, ma hanno anche rubato il cuscino di Sutekh! I fan del Docto Who ora potrebbero cominciare a ribellarsi", "Sono deluso nel vedere che hanno eliminato la terza mano di Sutekh".

Tuttavia, alcuni spettatori particolarmente attenti si sono rivolti a X per lamentarsi dell'assenza di uno degli aspetti iconici del villain: la cosiddetta " Hand of Sutekh ". Nell'episodio originale, quando l'attore che interpreta il cattivo si alza dal trono con l'ingombrante costume, si può vedere la mano di un membro della troupe staccare brevemente un cuscino dal sedere del personaggio. Nell'episodio mandato in onda, quel dettaglio scompare.

In concomitanza con il ritorno di Sutekh, la serie spin-off della BBC Tales of the Tardis ha pubblicato un video che mostra l'incontro tra la compagna del Quindicesimo Dottore, Ruby (Millie Gibson), e Sutekh, prima che l' episodio del 1975 fosse mostrato nella sua interezza.

Il cattivo, visto in Pyramids of Mars quasi cinquant'anni fa, aveva affrontato il Quarto Dottore di Tom Baker. Ora si appresta a tornare, con la voce dell'attore originario: Gabriel Woolf .

I fan del Doctor Who non sono convinti della decisione dei produttori di modificare una scena iconica di Sutekh , villain che ha debuttato nel 1975, con la CGI.

Chi è Sutekh

Al suo ritorno dopo cinquant'anni, Sutekh non è certo nuovo ai fan della serie. Nella terza puntata della tredicesima stagione, dal titolo Pyramids of Mars, il Quarto Dottore (Tom Baker) insieme a Sarah Jane Smith (Elisabeth Sladen) lo incontrava per la prima volta.

Soprannominato "il Distruttore", Sutekh si presentava come un antico dio egizio, desideroso di liberarsi da una lunghissima prigionia per portare con sé morte e distruzione.

In realtà, di divino Sutekh non ha niente. Alieno della potentissima razza degli Osiriani, guidato dalla volontà di distruggere la vita all'interno dell'universo, teme che la sua egemonia vengono. Gli stessi Osiriani, ad un certo punto, si sono rivoltati contro di lui, imprigiandolo. Liberatosi nel corso di Pyramids of Mars, veniva nuovamente imprigionato dal Dottore in una sorta di limbo nel Vuoto.

La storia di Sutekh era poi proseguita nei fumetti dove, alla fine, riusciva a liberarsi ma non a recuperare la forza perduta.