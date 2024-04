Doctor Who, in una nuova immagine il Dottore incontra i Beatles

I Fab Four fanno capolino nel mondo del Dottore più famoso del piccolo schermo in una scena della prima stagione della serie televisiva moderna. Ci sarà un emozionante crossover con la leggendaria band di Liverpool, con un chiaro omaggio alla copertina del loro secondo album in studio, With The Beatles del 1963. Lo anticipa la rivista Doctor Who Magazine. Nella serie, i Beatles saranno interpretati da George Caple, James Hoyles, Philip Davies e Chris Mason

Nella prima stagione della serie moderna di Doctor Who, che da alcuni viene anche considerata come Doctor Who 14 (benché ci sia già una Doctor Who 14, iniziata nel 1976), ci sarà una scena epocale, quella in cui il Quindicesimo Dottore incontrerà niente po’ po’ di meno che i Beatles.



I Fab Four fanno dunque capolino nel mondo del Dottore più famoso del piccolo schermo, donando ai fan dello show (e anche a quelli della leggendaria band di Liverpool) un emozionante crossover. L'immagine anticipata nelle scorse ore dalla rivista Doctor Who Magazine si rivela essere un chiaro omaggio alla copertina del secondo album in studio dei Beatles, ossia With The Beatles del 1963.



Gli episodi in arrivo lasciano intuire un probabile impatto significativo sulle carriere dei Beatles.

A interpretare il Quindicesimo Dottore è l’attore Ncuti Gatwa, il quale continuerà per almeno due stagioni, affiancato dal nuovo compagno Varada Sethu, che si unirà alle avventure.



La nuova stagione di Doctor Who porterà molte sorprese, e una di queste è proprio il fatto che il Quindicesimo Dottore (Ncuti Gatwa) e Ruby Sunday (Millie Gibson) incontreranno i Beatles durante uno degli episodi prossimi a uscire.