Doctor Who, cambio nel cast per la 15esima stagione

Potrebbe esserci un importante cambiamento di cast nel futuro del Doctor Who. Se da un lato la conferma di Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore non è minimamente messa in discussione, sembrano poterci essere novità rilevanti per quanto riguarda la sua compagna. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror e confermato da Variety, Millie Gibson potrebbe infatti essere sostituita da Varada Sethu (Jurassic World, Andor) nella stagione numero 15. Variety ha contattato la BBC per un commento senza però ottenere risposta.