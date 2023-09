Doctor Who, il trailer dello speciale della serie tv e cosa sapere

Nel mese di novembre Doctor Who, la serie tv britannica di fantascienza creata nel 1963 e ripresa nel 2005, celebrerà il 60º anniversario con uno speciale di tre episodi. La Bbc ha pubblicato un nuovo trailer che nell’epica avventura attraverso lo spazio e il tempo mostra non solo il ritorno di David Tennant, per cinque anni interprete del Decimo Dottore e ora nei panni del Quattordicesimo Dottore, ma anche di Catherine Tate nel ruolo della compagna Donna Noble. Nello speciale esordiscono inoltre Neil Patrick Harris nel ruolo del Giocattolaio, un nemico apparso per l’ultima volta nel 1966, e Ncuti Gatwa, la star di Sex Education che nella prossima serie ufficiale interpreterà la quindicesima incarnazione del Signore del Tempo. Per ragioni sconosciute, dopo la rigenerazione il corpo del Tredicesimo Dottore (interpretato da Jodie Whittaker), assume nuovamente le sembianze del Decimo. Una nuova minaccia si nasconde nelle ombre dello spazio, e il Signore del Tempo deve fare tutto il possibile per fermarla prima che sia troppo tardi. I tre episodi celebrativi, intitolati The Star Beast, Wild Blue Yonder e The Giggle, saranno disponibili in Italia su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).