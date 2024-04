9/17 Mediawan

Anthracite - Netflix. Debutta il 10 aprile la miniserie thriller in 6 episodi, ambientata trent’anni dopo il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi. Quando la comunità sembra aver ritrovato la serenità, un nuovo omicidio sconvolge ogni cosa. Ad essere accusato è Jaro Gatsi, ex criminale deciso a ricostruire la sua vita. Ma l’uomo non ci sta, e farà di tutto per provare la sua innocenza grazie anche all’aiuto dell’eccentrica geek Ida