Them - Loro, trailer della 2° stagione della serie di Prime Video

L'orrore torna nella Contea di Los Angeles nel primo trailer di Them: The Scare, secondo atto dello show antologico che fa della paura il fil rouge. La seconda stagione vede la detective del LAPD Dawn Reeve affrontare un nuovo e inquietante caso nel 1991 nella Contea di LA. Tra omicidi brutali, forze malevole e segreti di famiglia nascosti, ecco il video che anticipa ciò che vedremo

È uscito il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Them - Loro, la serie antologica targata Prime Video che fa della paura il fil rouge (anche se il vero filo rosso, letteralmente, è il sangue).

L'orrore torna nella Contea di Los Angeles nel primo trailer di Them: The Scare (questo è il titolo originale della serie), secondo atto dello show antologico che fa rabbrividire anche i più abituati all’horror e thriller.

Them - Loro fa il suo tanto atteso ritorno su Prime Video con la seconda stagione, The Scare, il 25 aprile.

La seconda stagione vede la detective del LAPD Dawn Reeve affrontare un nuovo e inquietante caso nel 1991 nella Contea di LA. Tra omicidi brutali, forze malevole e segreti di famiglia nascosti, il video che anticipa ciò che vedremo offre già un assaggio che ben fa intuire davanti a cosa ci ritroveremo…

Deborah Ayorinde e Pam Grier sono le star che guidano il cast della seconda stagione della serie antologica horror di Little Marvin su Prime Video.

Il cast include Jeremy Bobb e Luke James, tra gli altri. La star di The Continental Jeremy Bobb interpreta qui il detective di Dawn Ronald McKinney, “un investigatore con una predilezione per chiudere rapidamente i casi e in circostanze discutibili”, spiega Collider.

Già il video che anticipa ciò che vedremo promette un viaggio pieno di suspense.



Potete guardare il trailer della seconda stagione della serie antologica di Prime Video intitolata Them - Loro nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo.